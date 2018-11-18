سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره عبارتند از:

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان(با تأکید بر بحران سوریه و یمن)/ محمد ستوده آرانی، احسان جعفری فر

بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی/ صداقت شفیع‌زادۀ حور

تبیین فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی جریان روشنفکری ملی-مذهبی در دوره‌ی پهلوی دوم: از شهریور۱۳۲۰ تا آغاز فضای بازسیاسی ۱۳۳۹/ فریده باوریان

تحلیل مولفه های موثر بر تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی/ ابوالفضل حسن آبادی

شعر انقلاب، میدان دار ارائه گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی/ محسن پرویش

مبانی نظری و رهیافت های عملی سیاست خارجی نهضت آزادی ایران (۱۳۶۸- ۱۳۵۷)/ محسن بهشتی سرشت، ایرج سوری

نمایه تاریخ نامه انقلاب سال ۱۳۹۶/ محمد جمالو

کلیه مقالات شماره جدید دو فصل نامه پژوهشی تاریخ نامه انقلاب در این لینک قابل دسترسی است.