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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۸

سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب منتشر شد

سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب منتشر شد

سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره عبارتند از:

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان(با تأکید بر بحران سوریه و یمن)/ محمد ستوده آرانی، احسان جعفری فر

بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی/ صداقت شفیع‌زادۀ حور

تبیین فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی جریان روشنفکری ملی-مذهبی در دوره‌ی پهلوی دوم: از شهریور۱۳۲۰ تا آغاز فضای بازسیاسی ۱۳۳۹/ فریده باوریان

تحلیل مولفه های موثر بر تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی/ ابوالفضل حسن آبادی

شعر انقلاب، میدان دار ارائه گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی/ محسن پرویش

مبانی نظری و رهیافت های عملی سیاست خارجی نهضت آزادی ایران (۱۳۶۸- ۱۳۵۷)/ محسن بهشتی سرشت، ایرج سوری

نمایه تاریخ نامه انقلاب سال ۱۳۹۶/ محمد جمالو

کلیه مقالات شماره جدید دو فصل نامه پژوهشی تاریخ نامه انقلاب در این لینک قابل دسترسی است.

کد مطلب 4461087

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