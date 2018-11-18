سخنگوی بوکوحرام کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «صالح احمد صالح» سخنگوی گروه تروریستی بوکو حرام در عملیات مشترک ارتش و نیروی هوایی نیجریه در شرق این کشور کشته شد.

در این عملیات همچنین فرد دیگری به نام «بابان حسن» رئیس گروه رسانه ای «البارناوی» که یکی از شاخه های بوکو حرام محسوب می شود نیز کشته شد.

بر اساس بیانیه ای که توسط ارتش نیجریه منتشر شده، سخنگوی بوکو حرام در کمپ «مصعب البارناوی» یکی از رهبران ارشد بوکوحرام که با داعش اعلام بیعت کرده بود کشته شده است.

بوکو حرام گروهی تروریستی در شمال نیجریه است که خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل احکام مورد نظر خود بر تمامی ۳۶ ایالت نیجریه است. این گروه که در نیجر، چاد و شمال کامرون نیز فعال است در سال ۲۰۰۲ تأسیس شده و پیشتر با شبکه القاعده ارتباط داشت اما در مارس ۲۰۱۵ با ابوبکر البغدادی رهبر داعش بیعت کرد و نام خود را به ولایت غرب آفریقای داعش تغییر داد.