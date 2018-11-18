  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

گزارش تمرین تیم ملی؛

آخرین تمرین ملی‌پوشان در غیاب کی‌روش قبل از پرواز به قطر

آخرین تمرین ملی‌پوشان در غیاب کی‌روش قبل از پرواز به قطر

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از پرواز به قطر در غیاب کی‌روش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از پرواز به قطر، از ساعت ۱۲ و با تأخیر کارلوس کی‌روش برگزار شد. حاشیه‌های تمرین در ذیل آمده است:

* سرمربی تیم ملی که در نشست خبری حضور داشت، در تمرین حاضر نشد و دستیاران او وظیفه آخرین تمرین را به عهده داشتند.

* مارکار آقاجانیان دقایقی به طور اختصاصی با اشکان دژاگه و سردار آزمون صحبت کرد.

* علیرضا بیرانوند در طول تمرین بارها با آزمون و طارمی شوخی کرد.

* پژمان منتظری به طور انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی تمرین کرد.

* حسین حسینی، امیر عابدزاده و علیرضا بیرانوند تمرینات ویژه‌ای را زیر نظر مربی گلرها انجام دادند.

* مارکار آقاجانیان و اوسیانو قبل از شروع تمرین، دقایقی با بازیکنان صحبت کردند.

* پس از صحبت‌های آقاجانیان، بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کرده و سپس در پشت دروازه، کار با توپ را انجام دادند. بخش بعدی تمرین، به کارهای سرعتی و کششی اختصاص داشت.

* آیتم بعدی تمرین، یک فوتبال با چهار دروازه کوچک بود که آقاجانیان از بازیکنان می‌خواست در زدن ضربات به درون دروازه‌های کوچک، دقت بیشتری از خود نشان دهند.

* بازیکنان در قالب دو تیم قرمز و بنفش، این فوتبال را انجام دادند و در این تمرین طارمی و کاوه رضایی عملکرد بهتری نسبت به بقیه بازیکنان داشتند.

* آیتم بعدی به یک فوتبال درون تیمی اختصاص داشت که قضاوت این بازی بر عهده آقاجانیان بود و بازیکنان از او می‌خواستند تا در طول بازی داوری عادلانه‌ای داشته باشد.

* عابدزاده و بیرانوند در فوتبال درون تیمی، گلرهای دو تیم بودند و حسین حسینی هم زیر نظر مربی دروازه‌بان‌ها تمرینات ویژه‌ای را انجام می‌داد.

* در پایان این فوتبال درون تیمی، تیم قرمز برنده شد و آنها عکس یادگاری گرفتند.

* آخرین تمرین تیم ملی پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم امشب برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی مقابل ونزوئلا، به قطر خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه (بیست و نهم آبان ماه) و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه حمد بن خلیفه به مصاف ونزوئلا خواهد رفت.

کد مطلب 4461599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها