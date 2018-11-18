به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از پرواز به قطر، از ساعت ۱۲ و با تأخیر کارلوس کیروش برگزار شد. حاشیههای تمرین در ذیل آمده است:
* سرمربی تیم ملی که در نشست خبری حضور داشت، در تمرین حاضر نشد و دستیاران او وظیفه آخرین تمرین را به عهده داشتند.
* مارکار آقاجانیان دقایقی به طور اختصاصی با اشکان دژاگه و سردار آزمون صحبت کرد.
* علیرضا بیرانوند در طول تمرین بارها با آزمون و طارمی شوخی کرد.
* پژمان منتظری به طور انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی تمرین کرد.
* حسین حسینی، امیر عابدزاده و علیرضا بیرانوند تمرینات ویژهای را زیر نظر مربی گلرها انجام دادند.
* مارکار آقاجانیان و اوسیانو قبل از شروع تمرین، دقایقی با بازیکنان صحبت کردند.
* پس از صحبتهای آقاجانیان، بازیکنان ابتدا بدنهای خود را گرم کرده و سپس در پشت دروازه، کار با توپ را انجام دادند. بخش بعدی تمرین، به کارهای سرعتی و کششی اختصاص داشت.
* آیتم بعدی تمرین، یک فوتبال با چهار دروازه کوچک بود که آقاجانیان از بازیکنان میخواست در زدن ضربات به درون دروازههای کوچک، دقت بیشتری از خود نشان دهند.
* بازیکنان در قالب دو تیم قرمز و بنفش، این فوتبال را انجام دادند و در این تمرین طارمی و کاوه رضایی عملکرد بهتری نسبت به بقیه بازیکنان داشتند.
* آیتم بعدی به یک فوتبال درون تیمی اختصاص داشت که قضاوت این بازی بر عهده آقاجانیان بود و بازیکنان از او میخواستند تا در طول بازی داوری عادلانهای داشته باشد.
* عابدزاده و بیرانوند در فوتبال درون تیمی، گلرهای دو تیم بودند و حسین حسینی هم زیر نظر مربی دروازهبانها تمرینات ویژهای را انجام میداد.
* در پایان این فوتبال درون تیمی، تیم قرمز برنده شد و آنها عکس یادگاری گرفتند.
* آخرین تمرین تیم ملی پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم امشب برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی مقابل ونزوئلا، به قطر خواهد رفت.
تیم ملی فوتبال ایران روز سهشنبه (بیست و نهم آبان ماه) و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه حمد بن خلیفه به مصاف ونزوئلا خواهد رفت.
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