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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

طی اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

ضربه وزارت اطلاعات به شبکه‌های اخلالگر بازار پتروشیمی

ضربه وزارت اطلاعات به شبکه‌های اخلالگر بازار پتروشیمی

سربازان گمنام امام زمان(عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های دلالی و اخلال‌گر محصولات پتروشیمی را متلاشی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج)، یکی از بزرگترین شبکه های دلالی و اخلال گر محصولات پتروشیمی را متلاشی کردند.

این شبکه غیرقانونی به صورت سراسری به ویژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، گیلان، قم، مازندران، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و قزوین فعالیت داشتند و درصدد ایجاد تقاضای کاذب در بازار بودند.

حجم تخلفات مالی این شبکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و با تلاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان (عج) علاوه بر کشف ده هزار تن محصولات پتروشیمی، ۱۴ نفر از عوامل اصلی این شبکه دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

گفتنی است با اقدامات اخلالگران و دلالان، بازار مواد پتروشیمی در ماه‌های اخیر ملتهب شد و نرخ محصولات صنایع غذایی و نساجی رشد ۵ برابری داشت که با اقدامات وزارت اطلاعات اکنون شاهد روند کاهش قیمت‌ها در این بازار هستیم و این کاهش همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4461740
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • محمد DE ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دستشان درد نکند، انشاالله شبکه خارجی آن نیز شناسائی شود.
      • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
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        اصلش ان شا الله است و حمزه بین یادتان نرود
      • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
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        همون ان شاءالله است

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