به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج)، یکی از بزرگترین شبکه های دلالی و اخلال گر محصولات پتروشیمی را متلاشی کردند.

این شبکه غیرقانونی به صورت سراسری به ویژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، گیلان، قم، مازندران، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و قزوین فعالیت داشتند و درصدد ایجاد تقاضای کاذب در بازار بودند.

حجم تخلفات مالی این شبکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و با تلاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان (عج) علاوه بر کشف ده هزار تن محصولات پتروشیمی، ۱۴ نفر از عوامل اصلی این شبکه دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

گفتنی است با اقدامات اخلالگران و دلالان، بازار مواد پتروشیمی در ماه‌های اخیر ملتهب شد و نرخ محصولات صنایع غذایی و نساجی رشد ۵ برابری داشت که با اقدامات وزارت اطلاعات اکنون شاهد روند کاهش قیمت‌ها در این بازار هستیم و این کاهش همچنان ادامه دارد.