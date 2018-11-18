گوگل یک گوشی میان رده عرضه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک اسپات، گوشی پیکسل ۳ به دلیل دوربین خوب و نرم افزارش مشهور شده است. اکنون شواهد جدید نشان می دهد هر دوی این ویژگی ها در یک موبایل میان رده جدید به نام پیکسل ۳ لایت و با قیمت حدد ۴۰۰تا ۵۰۰ دلار عرضه می شود. این موبایل تا قبل از پایان سال جاری میلادی به بازار عرضه می شود.

درهمین راستا وبلاگ روسی که دو ماه قبل خصوصیات موبایل پیکسل۳ ایکس ال را منتشر کرد اکنون ادعا می کند موبایل پیکسل ۳ لایت نیز عرضه خواهد شد.

به نوشته این وبلاگ دستگاه مذکور مجهز به پردازشگر اسنپ دراگون ۶۷۰، چهار گیگابایت RAM و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی است.

نمایشگر ۵.۵۶ اینچی موبایل مذکور مجهز به فناوریIPS و وضوح آن نیز ۲۲۲۰ در ۱۰۸۰ است. باتری دستگاه نیز ۲۹۱۵ میلی آمپری است. احتمالا ابعاد و ضخامت موبایل نیز مشابه پیکسل ۳ باشد.

احتمالا جالب ترین بخش این موبایل ها، دوربین های آن هستند. دوربین جلویی هر دو دستگاه ۸ مگاپیکسل و دوربین جلویی ۱۲ مگاپیکسل است.

اما برخی کارشناسان دروجود این دستگاه شک دارند. لوگوی G متعلق به گوگل در تصویر C است. علاوه بر آن مدیر سخت افزار گوگل اعلام کرده بود پیکسل یک موبایل رده بالا باقی می ماند.