نشست نتانیاهو با احزاب ائتلافی بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که نشست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با احزاب حاضر در کابینه ائتلافی بدون دست یابی به هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت.

این درحالیست که به دنبال شکست سنگین صهیونیست ها از مقاومت فلسطین در تهاجم اخیر به نوار غزه، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم استعفا داده بود.

پس از این رویداد، برخی از دیگر وزرای کابینه ائتلافی نتانیاهو نیز تهدید به انجام چنین کاری کرده و لذا با شکست مذاکرات مذکور، کابینه ائتلافی وی در معرض فروپاشی قرار گرفت.