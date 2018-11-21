تکیه بر تفکر بسیجی فشار و تحریم های اقتصادی را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی سه شنبه شب در نخستین روز از بسیج در دیدار با فرماندهان ومسئولان سپاه و بسیج استان با اشاره به تحریم های استکبار جهانی علیه ایران افزود: در وضعیت کنونی باید بسیجی وار در عرصه های مختلف حاضر باشیم چرا که فقط عزم و اراده و تکیه بر جریان وتفکر بسیج است که می تواند فشار و تحریم های اقتصادی دشمن را خنثی کند.

وی با بیان اینکه مهمترین ثمره تفکر بسیج در هشت سال جنگ تحمیلی بروز یافت خاطر نشان کرد: بسیج در دفع فتنه های عجیب و متعدد دشمنان هم نقش آفرینی کرده که مهمترین ان فتنه بعد از انتخابات ۸۸ وایجاد نارامی در کشور بود که در نهم دی با حضور و بصیرت بسیج و مردم این فتنه پایان یافت.

وی با اعلام اینکه باید در مسائل اقتصادی از جمله تولید همه مسئولان بصورت بسیجی وارد کار شده و در روند تولید و اقتصاد کشور کوشش کنند ادامه داد: بسیج مظهر قدرت نظام مقدس اسلامی است و هر چه تفکر بسیجی در جامعه تحقق پیدا کند نظام اسلامی از اقتدار و امنیت بیشتری برخوردار می شود.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: امام راحل با دوراندیشی و بصیرت کامل از مکتب پیامبر اعظم (ص) به عنوان نجات بخش بشریت از جهالت و امام صادق (ع) به عنوان نشر دهنده معارف رسول گرامی اسلام در بین مردم، الهام گرفته و جریان و تفکرو شجره طیبه بسیج را غرس کردند که امروز به درخت تنومندی تبدیل شده و ثمرات ان در عرصه های مختلف نمودار است.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه جود تفکر وجود بسیجی در جامعه باعث پویایی و تعالی آن شده و این تفکر باید در بین اقشار مختلف مردم نهادینه شود عنوان کرد: نیروهای بسیجی یکی از مهمترین عامل دستیابی به این پویایی و رسیدن به آرمان های والای انقلاب اسلامی در جامعه هستند.