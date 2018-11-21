۳۷۰۰ تن دانه روغنی سویا در مازندران خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری با اشاره به خرید سه هزار و ۷۲۵ تن دانه های روغنی سویا گفت:تاکنون ۸۰ درصد از مطالبات سویاکاران مازندران به ارزش ۶۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال به حساب آنها واریز شد و باقیمانده مطالبات سویاکاران به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال نیز بزودی از طریق بانک کشاورزی به حساب آنها واریز خواهد شد.

جعفری افزود: ۸ مرکز خرید تضمینی این محصول در کارخانه آرد پاکسابان گلوگاه، شرکت بهپاک بهشهر، سیلوی شهید میرزاپور نکا، کارخانه آرد سورک، کارخانه آرد دستاس ساری، کارخانه آرد نمونه جویبار، انبار دانه‌های روغنی بهنمیر و انبار دانه‌های روغنی سیمرغ تجهیز و راه اندازی شد و تا زمانی که کشاورزان محصول آماده تحویل دارند این مراکز دایر خواهند بود.

وی گفت: هر کیلو دانه روغنی سویا با دو درصد ناخالصی و ۱۲ درصد رطوبت ۲۴ هزار و ۶۹۴ ریال خریداری می‌شود.