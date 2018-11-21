  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲:

۳۷۰۰ تن دانه روغنی سویا در مازندران خریداری شد

۳۷۰۰ تن دانه روغنی سویا در مازندران خریداری شد

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت: در فصل زراعی جاری تاکنون سه هزار و ۷۲۵ تن دانه روغنی سویا به ارزش بیش از ۸۶ میلیارد ریال تحویل مراکز خرید تضمینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری با اشاره به خرید سه هزار و ۷۲۵ تن دانه های روغنی سویا گفت:تاکنون ۸۰ درصد از مطالبات سویاکاران مازندران به ارزش ۶۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال به حساب آنها واریز شد و باقیمانده مطالبات سویاکاران به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال نیز بزودی از طریق بانک کشاورزی به حساب آنها واریز خواهد شد.

جعفری افزود: ۸ مرکز خرید تضمینی این محصول در کارخانه آرد پاکسابان گلوگاه، شرکت بهپاک بهشهر، سیلوی شهید میرزاپور نکا، کارخانه آرد سورک، کارخانه آرد دستاس ساری، کارخانه آرد نمونه جویبار، انبار دانه‌های روغنی بهنمیر و انبار دانه‌های روغنی سیمرغ تجهیز و راه اندازی شد و تا زمانی که کشاورزان محصول آماده تحویل دارند این مراکز دایر خواهند بود.

وی گفت: هر کیلو دانه روغنی سویا با دو درصد ناخالصی و ۱۲ درصد رطوبت ۲۴ هزار و ۶۹۴ ریال خریداری می‌شود.

کد خبر 4465115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها