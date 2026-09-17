به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقامی مدیر ورزش باشگاه فولاد هرمزگان امروز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور در نشست خبری معارفه سرمربی تیم فوتبال این مجموعه، با بیان اینکه ورزش در دنیا به سه دسته همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای تقسیم می‌شود، اظهار کرد: قطعاً هر کس در زمینه ورزش حرفه‌ای فعالیت کند به دنبال انتخاب بهترین‌ها است، نه اینکه در استان هرمزگان بهترین وجود نداشته باشد؛ اما بومی و غیربومی بودن در انتخاب‌های ورزش حرفه‌ای نقشی ندارد.

مقامی تصریح کرد: اولویت ما این است که ابتدا از ظرفیت‌های استان استفاده کنیم تا بتوانیم بودجه‌های ورزشی تخصیص داده شده توسط فولاد هرمزگان را در راستای پرورش پتانسیل‌های استان استفاده کنیم. هرچند هرجا احساس کنیم که باید از دانش بیرون استان بهره ببریم و فردی با تجربه و با پتانسیل بالا را وارد کنیم، حتماً این کار را خواهیم کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته نام‌های بزرگی را وارد فوتبال فولاد هرمزگان کردند که متأسفانه دستاورد و خروجی مثبتی نداشتند و این در حالی است که نگاه من انجام کارها با توجیه فنی و اقتصادی لازم است.

مقامی به دیگر هدف مجموعه ورزش حرفه‌ای فولاد هرمزگان اشاره کرد و افزود: ما در فولاد هرمزگان به سه اصل اخلاق‌مداری، صداقت در گفتار و عمل و شفافیت مالی اعتقاد داریم و به آن عمل می‌کنیم و امیدوارم روزی که مأموریتم در این مجموعه تمام شد این سه اصل را صددرصد اجرا کرده باشم و شرمنده مردم هرمزگان نباشم.

وی در خصوص پابرجا ماندن تیم فوتبال فولاد هرمزگان نیز خاطرنشان کرد: ویترین هر باشگاهی فوتبال است و مردم از ما در این زمینه توقع بیشتری دارند. امسال به دلیل مشکلات سال گذشته قرار بود تیم لیگ دسته دو بزرگسالان ما ادامه فعالیت خود را پایان دهد؛ اما با مطالبه مردم و بررسی‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده با آقای رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، بنا شد این تیم ماندگار شود.

مدیرعامل باشگاه فولاد هرمزگان ادامه داد: با توجه به هزینه تیم‌های دیگر بودجه‌ای حداقلی برای فوتبال در نظر گرفته شد و بنا شد برای حمایت از ظرفیت‌های استان و همچنین مشکل کمبود بودجه نگاهمان را تا ۸۰ درصد معطوف به ظرفیت‌های استان کنیم. در بخش کادر فنی نیز اولین شاخصه‌ای که برای انتخاب سرمربی در نظر گرفتیم در همین راستا بود.

وی با بیان اینکه هرمزگان سرانه ورزش بسیار پایینی دارد و جزئی از محروم‌ترین استان‌های کشور در این زمینه است، عنوان کرد: ما در خصوص قرارداد سالن فجر با اداره کل ورزش و جوانان استان چالش بزرگی داشتیم و بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای عددی را از ما مطالبه کردند که توان پرداختش را نداشتیم و به همین سبب به مجموعه اروند رفتیم و از این پس تمرینات و مسابقات ما در این سالن برگزار می‌شود.

مدیرعامل باشگاه فولاد هرمزگان اضافه کرد: خیلی‌ها تلاش کردند سالن اروند توسط فدراسیون تأیید نشود؛ اما خدا را شاکریم که این اتفاق افتاد و ما توانستیم در این راستا قراردادی بلندمدت منعقد کنیم. در بخش فوتبال نیز با همین مجموعه در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم تمرینات تیم را در آن برگزار کرده و اگر برای مسابقات مناسب بود در این زمینه نیز از آن بهره بگیریم.

مقامی با اشاره به اینکه متأسفانه بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و اهمیت باشگاه‌داری، به سمت تیم داری رفتیم، افزود: یکی از برنامه‌هایی که در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان داریم راه‌اندازی یک کمپ ورزشی بین‌المللی در ورزشگاه سرور با همراهی شهرداری بندرعباس است. همچنین در نظر داریم که در ورزشگاه کارگران نیز سرمایه‌گذاری انجام دهیم و آن را در بلندمدت تجهیز کنیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد هرمزگان در خصوص انتخاب کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال این مجموعه خاطرنشان کرد: من به آقای پورسبزعلی اختیار کامل داده‌ام که به هر شکلی صلاح می‌داند از بودجه اختصاص داده شده استفاده کند و اینکه بازیکنان و کادر فنی بومی یا غیربومی باشند هیچ اهمیتی برای من ندارد. مهم خروجی کار است و اینکه بتوانیم اثر خوبی از خود برای مردم استان هرمزگان به جای بگذاریم.

مقامی در ادامه با اشاره به اینکه متولی ورزش استان باید بین باشگاه‌های فعال در سطح استان تقسیم وظایفی انجام دهد تا همه بتوانند از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنند، اظهار کرد: صنایع هرمزگان در زمینه ورزش خوب عمل کرده‌اند؛ اما در خصوص این ظرفیت ایجاد شده، مدیریت و هدایت خوبی صورت نگرفته و نیاز به هدایت دارد.