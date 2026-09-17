به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام والمسلمین مرادی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سردار جهادی، حاج رضا سراج، با اشاره به سوابق و ویژگیهای شخصیتی ایشان در عرصههای مختلف گفت: مرحوم سراج این ویژگی را بهصورت پررنگ در زندگی خود داشت؛ چه در کرسی تدریس دانشگاه و چه در عرصه مدیریت، همواره به دنبال انجام وظیفه و اثرگذاری بود. جهاد تبیین برای او یک مأموریت تازه و در عین حال جدی بود و تا پایان عمر در این مسیر تلاش کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مرادی در ادامه با اشاره به جایگاه مرحوم سراج اظهار کرد: او کسی بود که در فهرست ترور رژیم صهیونیستی قرار داشت و سالها با دشمن مبارزه کرد. درباره نحوه درگذشت ایشان باید متخصصان اطلاعاتی و امنیتی اظهارنظر کنند و مشخص شود که آیا وی توسط دشمن به شهادت رسیده است یا خیر؛ اما از منظر ارزشی، کسی که بر این صراط مصمم و مستقیم باشد، حتی اگر در بستر از دنیا برود، شهید است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهدای اخیر، آنان را حجتهایی برای نسل امروز و نسلهای آینده دانست و گفت: خداوند با تکتک این شهدا حجت را بر ما تمام کرده است. هرکدام از این شهدا برای ما در قیامت حجت هستند و اگر از مسیر ولایت منحرف شویم، نمیتوانیم بگوییم حق و باطل را نمیشناختیم. حجتالاسلام مرادی با تأکید بر اهمیت عمل به دانستهها افزود: آنچه میدانیم برای ما حجت است و در قیامت از ما پرسیده میشود که چرا به آنچه میدانستیم عمل نکردیم. بنابراین، تلاش و عمل ما باید همراه با اخلاص باشد.
وی با اشاره به مفهوم اخلاص اظهار کرد: هر کار خیری که انجام میدهید، نباید انتظار تشکر از کسی داشته باشید. اگر کسی از شما تشکر نکرد و از این بابت ناراحت شدید، باید در اخلاص خود تأمل کنید؛ چراکه ممکن است کاری را برای این انجام داده باشید که دیگری از شما خوشش بیاید یا از شما تشکر کند. وی ادامه داد: حتی کارهای ساده و روزمره نیز میتوانند با اخلاص انجام شوند. معیار اخلاص این است که انسان کار را برای خدا انجام دهد و انتظار تشکر و دیدهشدن نداشته باشد. آقای سراج همه این ویژگیها را داشت.
حجتالاسلام مرادی در ادامه با اشاره به محبت و ارادت به رهبر انقلاب، آن را از جمله زمینههای عاقبتبهخیری دانست و با نقل خاطرهای از آیتالله سیدمحمدباقر خسروشاهی گفت: ایشان از عالمان بزرگ و از شاگردان قدیمی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بود و با وجود جایگاه علمی و معرفتی، خود را در برابر بزرگان کوچک میدید. این نگاه و معرفت میتواند از عوامل عاقبتبهخیری انسان باشد. وی خاطرنشان کرد: دوست داشتن امام شهید، امام راحل و رهبر عزیزمان، برای ما مسئلهای مهم و ضروری است و میتواند از اسباب عاقبتبهخیری انسان باشد.
در پایان این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مرادی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار جهادی، حاج رضا سراج، و دیگر شهدا، از حاضران خواست به نیابت از وی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و توسل به حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، یاد و خاطره این سردار جهادی را گرامی بدارند. سپس در ادامه این مراسم، حاج مجید بنیفاطمه به مدیحهسرایی و ذکر مصیبت اهلبیت(ع) پرداخت و حاضران نیز در سوگ و گرامیداشت یاد و خاطره سردار جهادی، حاج رضا سراج، به عزاداری پرداختند.
نظر شما