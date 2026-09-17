فرهنگ ایثار و مقاومت سرمایه ماندگار ملت ایران در برابر تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی‌راد شامگاه پنجشنبه در بیست‌وچهارمین یادواره ۱۱۴ شهید والامقام منطقه ولوپی شهرستان سوادکوه که در روستای ممشی برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان و تجدید عهد با آرمان‌های آنان است.

وی با اشاره به نقش رزمندگان مازندران در دوران دفاع مقدس افزود: لشکر ۲۵ کربلا یکی از یگان‌های شاخص دوران دفاع مقدس بود که رزمندگان آن در عملیات‌های مختلف، به‌ویژه عملیات‌های آبی، خاکی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشتند.

معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد شهید ایمانی از شهدای شاخص تخریب لشکر ۲۵ کربلا بیان کرد: فعالیت در حوزه تخریب علاوه بر شجاعت، به دقت و هوشیاری بالایی نیاز داشت و یک اشتباه می‌توانست جان رزمنده را به خطر بیندازد؛ شهید ایمانی از جمله نیروهای برجسته این عرصه بود.

سردار سنایی‌راد مقاومت و ایستادگی مردم و رزمندگان را از عوامل مهم موفقیت ایران در هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف در حوزه تجهیزات و امکانات مواجه بود، روحیه جهادی و ایمان رزمندگان توانست بسیاری از این کاستی‌ها را جبران کند.

وی با اشاره به عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر تصریح کرد: رزمندگان اسلام در شرایطی که دشمن از امکانات و تجهیزات قابل توجهی برخوردار بود، با اتکا به ایمان، ابتکار عمل و شجاعت وارد میدان شدند و آزادی خرمشهر را رقم زدند؛ رخدادی که از مهم‌ترین نقاط عطف دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح، یادواره‌های شهدا را فراتر از یک مراسم بزرگداشت دانست و عنوان کرد: این برنامه‌ها باید زمینه‌ای برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری باشد.

سردار سنایی‌راد خانواده‌های شهدا را از سرمایه‌های معنوی جامعه برشمرد و ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت در بستر خانواده‌ها شکل می‌گیرد و برای ماندگاری آن باید این ارزش‌ها به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان از ابزارهایی مانند فشار اقتصادی، تحریم و عملیات رسانه‌ای برای اثرگذاری بر جامعه ایران استفاده می‌کنند، اما تجربه تاریخی کشور نشان داده است که مردم در شرایط دشوار نیز از استقلال و عزت ملی خود دفاع کرده‌اند.

معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جنگ اخیر افزود: دشمن تلاش کرد با ایجاد فضای رعب و فشار و همچنین هدف قرار دادن مردم و مراکز غیرنظامی، جامعه ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما این اقدامات نتوانست مردم را از مسیر دفاع از کشور و منافع ملی منحرف کند.

سردار سنایی‌راد نقش مردم را در حفظ ثبات و امنیت کشور مهم دانست و گفت: حضور و انسجام مردم از عوامل مهم خنثی شدن طرح‌های دشمن است و جامعه می‌تواند در عین مطالبه مسائل و مشکلات داخلی، اجازه ندهد نارضایتی‌ها مورد سوءاستفاده عوامل خارجی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رسانه در منازعات و جنگ‌های امروز اظهار کرد: میدان نبرد امروز تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و روایت‌سازی رسانه‌ای نیز بخش مهمی از تقابل‌هاست. از این رو، روایت دقیق و به‌موقع از واقعیت‌های میدان و حماسه‌های رزمندگان و مردم اهمیت زیادی دارد.

معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای عرصه علم و فناوری، از شهید شهریاری به عنوان یکی از چهره‌های برجسته این عرصه یاد کرد و گفت: خدمت به کشور باید با احساس مسئولیت و انگیزه ملی همراه باشد و شهید شهریاری نمونه‌ای از این روحیه بود.

سردار سنایی‌راد با تأکید بر اهمیت حفظ استقلال و اقتدار ملی خاطرنشان کرد: امنیت و تمامیت ارضی کشور نیازمند برخورداری از توان دفاعی و حفظ روحیه مقاومت است و تجربه ملت‌ها نیز نشان می‌دهد که کشورها باید از تحولات و تجربه‌های تاریخی درس بگیرند.

وی در پایان با اشاره به حضور پررنگ جوانان در میان شهدای عرصه‌های مختلف دفاع از کشور گفت: بخش قابل توجهی از شهدا را جوانان تشکیل داده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد فرهنگ ایثار، جهاد و فداکاری قابلیت انتقال به نسل‌های جدید را دارد و باید برای استمرار آن تلاش کرد.