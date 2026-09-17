ناصر عباسی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سنندج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سنندج با معرفی ناصر عباسی به عنوان رئیس جدید این مجموعه برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در این مراسم با تأکید بر اینکه مسئولیت در بنیاد شهید بیش از آنکه یک جایگاه اداری باشد، امانتی برای خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران است، اظهار کرد: مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و مدیران باید فرصت حضور خود در این جایگاه را برای خدمت مؤثر به مردم و جامعه ایثارگری مغتنم بشمارند.

خسرو شهیدی افزود: در بنیاد شهید عنوان «ریاست» نباید به معنای برتری تلقی شود، چراکه صاحبان اصلی این مجموعه شهدا و ایثارگرانی هستند که جان و هستی خود را برای آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا کرده‌اند و کارکنان بنیاد در جایگاه خدمتگزار آنان قرار دارند.

وی با بیان اینکه بنیاد شهید از سوی حضرت امام خمینی(ره) «افضل نهادها» نامیده شده است، ادامه داد: چنین جایگاهی، مسئولیت کارکنان و مدیران این مجموعه را سنگین‌تر می‌کند و نظم، حضور به‌موقع، تعهد کاری و پیگیری جهادی امور جامعه ایثارگری باید در مجموعه بنیاد مورد توجه جدی باشد.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان همچنین از خدمات ۱۸ ماهه مهدی مظفری در بنیاد شهید سنندج قدردانی کرد و گفت: مظفری در مدت مسئولیت خود با دلسوزی امور جامعه ایثارگری را دنبال کرد و همچنان در کنار خانواده بزرگ بنیاد خواهد بود.

شهیدی با تبریک انتصاب ناصر عباسی به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید سنندج، تخصص، تجربه مدیریتی، سوابق کاری و ویژگی‌های اخلاقی وی را از جمله دلایل این انتخاب عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود رئیس جدید بنیاد سنندج با جدیت بیشتری مسائل جامعه ایثارگری را دنبال کند.

وی مسکن و تسهیلات ایثارگران را از جمله اولویت‌های مهم در این حوزه دانست و بر تلاش مضاعف برای رفع مشکلات و پاسخگویی مناسب به مطالبات جامعه هدف تأکید کرد.

حجت‌الاسلام وحید هدایتی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این مراسم، خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران را مسئولیتی امانت‌گونه دانست و اظهار کرد: مسئولیت‌های اداری نباید به عنوان امتیاز یا منفعت شخصی دیده شوند، بلکه فرصتی برای خدمت و انجام وظیفه هستند.

وی افزود: در بنیاد شهید، این امانت با ایثار، فداکاری و خون شهدا پیوند خورده و همین مسئله حساسیت خدمت در این مجموعه را دوچندان می‌کند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بنیاد شهید کردستان با اشاره به گستردگی جامعه ایثارگری در سنندج گفت: این شهرستان به دلیل برخورداری از بیشترین تعداد پرونده و بزرگ‌ترین جامعه هدف در استان، نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری و تلاش مضاعف برای ارائه خدمات مطلوب به خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.

در پایان این مراسم از خدمات مهدی مظفری در مدت تصدی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سنندج با اهدای لوح سپاس قدردانی و ناصر عباسی با حکم مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شد.

عباسی پیش از این در سمت‌هایی از جمله رئیس دفتر مدیرکل و روابط عمومی بنیاد شهید استان، سرپرست اداره مسکن و تسهیلات رفاهی و رئیس اداره مددکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان فعالیت داشته است.