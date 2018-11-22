خشکی چشم موجب کُند شدن روند مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند در مقایسه با افراد فاقد خشکی چشم، افراد مبتلا به این عارضه با سرعت کمتری می توانند یک متن ۷۲۰۰ کلمه ای را بخوانند.

خشکی مزمن چشم مشکلی شایع، بخصوص بعد از سن ۵۰ سال است. علائم خشکی چشم شامل سوزش، قرمزی، خارش یا حس وجود چیزی در چشم؛ حساسیت به محرک های نظیر باد یا دود سیگار؛ و اشک ریزی بیش از حد زیاد است.

دکتر «سزن کاراکوس»، عضو تیم تحقیق در این باره می گوید: «افراد مبتلا به خشکی مزمن چشم عمدتا از مشکلاتی در رابطه با مطالعه و روخوانی متون شکایت می کنند.»

محققان ۱۱۶ فرد مبتلا به خشکی چشم را که بیش از ۵۰ سال سن داشتند مورد بررسی قرار دادند. حدود ۳۹ نفر از این افراد از علائم خشکی چشم شان شکایت می کردند اما هیچ نوع ناهنجاری چشمی در آزمایش چشم شان وجود نداشت. در نهایت ۳۱ فرد بدون علائم خشکی چشم بودند که در قالب گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

محققان براساس انجام آزمایشات روخوانی دریافتند افراد مبتلا به خشکی چشم در هر دقیقه ۲۴۰ کلمه می خوانند درحالیکه افراد دو گروه دیگر در هر دقیقه ۲۷۲ کلمه می خوانند.