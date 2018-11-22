لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی بسیج امکانات و افزایش تولید داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز پنج شنبه در همایش صادرات غیرنفتی تبریز گفت: توسعه بخش صادرات غیرنفتی می تواند زمینه تحقق هدف بی نیازی کشور به انرژی را فراهم آورد.

وی سپس ادامه داد: در بحث صادرات غیرنفتی به سایر کشورها و تعامل با آنها موفق نیستیم اما اگر تولید باکیفیت هم داشته باشیم و نتوانیم به امر صادرات بپردازیم هیچ سودی ندارد

آل هاشم افزود: شرایط به وجود آمده ناشی از نوسانات ارزی، کاهش یافت مواد اولیه و کمبود نقدینگی را موجب شده است که عرضه چهار برابری مواد اولیه در بازار شرایط اقتصادی را دشوار کرده است.

امام جمعه تبریز افزود: با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تهدید سایر کشورها به تبادلات تجاری با ایران، حتی شرکای سنتی کشورمان نیز نمی توانند به همکاری بپردازند لذا در این شرایط خاص، دیپلماسی اقتصادی بهترین روش برای پیشبرد اهداف تجاری و مالی کشورمان خواهد بود که از طریق سازوکارهای خاص حفظ شود.

وی در پایان گفت: بوروکراسی پیچیده اداری، مانع بزرگی برای فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی است لذا لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی، بسیج امکانات منابع کشور برای خدمت به مردم است.