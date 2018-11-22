کشاورزان ایلام نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند

اسماعیل نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال هم مانند سال های گذشته که فصل کشت پاییزه آغاز شده کشاورزان با مراجعه به دفاتر خدمات بیمه ای مستقر در سطح استان نسبت به محصولات خود اقدام کنند.

وی افزود: محصولاتی که در این سال زراعی تحت پوشش قرار می گیرند شامل محصول گندم، جو آبی و دیم، محصول کلزا آبی است، صندوق بیمه کشاورزی تنها نهادی است که جبران خسارت های بخش کشاورزی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: تاریخ بیمه پذیری از ۱۵ مهرماه لغایت ۳۰ آذر ماه است، مزیت های این نوع بیمه نسبت به سنوات گذشته به این ترتیب است که میزان کاهش عملکرد ناشی از عامل خسارت خشکسالی و سرمای زمستانه و باد گرما در پایان دوره بر اساس خرید تضمینی به ازای هر کیلو محاسبه و قابل پرداخت است.

نعمتی افزود: ۸۰ نفر در بخش بیمه محصولات کشاورزی در استان فعال هستند که ۷۲ نفر آنها در قالب کارگزار بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.