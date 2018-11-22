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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

بعد از پروژه «طرحی نو دراندازیم»؛

مهیار علیزاده «خط سوم» را به وحدت می برد/ خوانندگی میلاد درخشانی

مهیار علیزاده «خط سوم» را به وحدت می برد/ خوانندگی میلاد درخشانی

مهیار علیزاده روز یکشنبه هجدهم آذر ماه در تازه ترین فعالیت خود پرفورمنس «خط سوم» را با خوانندگی مهمان میلاد درخشانی در تالار وحدت به صحنه می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس «خط سوم» عنوان تازه ترین پروژه موسیقایی – نمایشی مهیار علیزاده آهنگساز جوان است که روز یکشنبه هجدهم آذر ماه به کارگردانی و طراحی صحنه رضا موسوی در تالار وحدت روی صحنه می رود.

در این کنسرت - نمایش میلاد درخشانی به عنوان خواننده مهمان و سمیه تاجیک به عنوان نویسنده حضور دارند و گروه اجرایی مشغول مذاکره با چند بازیگر تئاتر و سینمای کشورمان است که بتواند از آنها برای حضور در بخش نمایشی بهره مند شود.

پروژه «خط سوم» که مرحله بلیت فروشی آن از روز پنجشنبه اول آذر ماه آغاز شده روایتی عاشقانه از نگاه کیمیا دخترخوانده مولانا است که دربرگیرنده چهارده پرده نمایشی است که هفت پرده از آن به شکلی نمایشی و هفت پرده آن نیز اجرای موسیقی را تشکیل می دهد.

مهیار علیزاده که چندی پیش یک پروژه نمایشی – موسیقایی دیگر با نام «طرحی نو در اندازیم» را با حضور سالار عقیلی و مارال فرجاد روی صحنه برده بود، به زودی آلبوم جدیدی با نام «نبودی تو» به خوانندگی هادی فیض آبادی منتشر خواهد کرد.

کد مطلب 4465620
علیرضا سعیدی

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