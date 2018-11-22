به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار جمعی از علمای اهل سنت کردستان که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، گفت: بسیار خوشبختم که شخصیت‌های بزرگ استان کردستان در این جمع حضور دارند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دوستان بسیار خوبی از میان اهل سنت کردستان پیدا کردم و هنوز هم با آن برادران در ارتباطم.

وی بیان کرد: این برادران بسیار خونگرم، خالص و مخلص هستند. خاطرات دورانی را که در مهاباد بودم فراموش نخواهم کرد. بنده به جنوب هم تبعید شدم اما خاطرات کردستان بسیار ماندگار بود.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت، ابتکار بسیار خوبی بود که سبب نزدیکتر شدن جمعیت شیعه و سنی با هم می شود؛ افراد کوردل حاضر نیستند این جشن‌ها را بپذیرند.

وی افزود: پیش از انقلاب ارتباط میان شیعه و سنی کم بود و نام اسلام در منطقه مطرح نبود؛ اما الحمدلله امروز شیعه و سنی در کشور ما به خوبی با هم زندگی می‌کنند و در این راه بهترین مسیر را انتخاب کرده‌اند.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: مشترکات ما بیش از همه چیز باید مد نظر قرار بگیرد و اختلافات مسائلی نیست که قابلیت مطرح شدن را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که ما به زیارت خانه خدا می‌رویم آنجا می‌فهمیم همه مسلمین باید متحد باشند. وقتی که همگی با هم طواف می‌کنند و به میقات می‌روند و قربانی می‌کنند. یکبار در نماز جمعه مکه در ایام حج بودیم که از هر نژاد و مذهبی در آن جمع شده بودند.

این مرجع تقلید افزود: ما باید به مقدسات یکدیگر احترام بگذاریم و عقاید یکدیگر را از خودمان سوال کنیم نه از دشمنان. اگر می‌خواهید بدانید شیعه چه می‌گوید باید از شیعه بپرسید و شیعیان هم باید عقاید اهل سنت را از شما بپرسند.

وی گفت: متاسفانه در برخی از کتبی که علمای اهل سنت عراق نوشته‌اند؛ شیعه بعد از نماز سه بار می‌گوید خان الامین یعنی جبرائیل امین خیانت کرد و وحی را به جای امیرالمومنین(ع) به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وحی را نازل کرد که دروغ بسیار بزرگی است.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: اینکه شما شورای افتا دارید، بسیار خوب است و ارتباط مستقیم شما با علمای شیعه باعث می‌شود جلوی اختلافات گرفته شود. دشمن به دنبال این است که اختلاف افکنی کند تا راحت تر حکومت کند.

وی در ادامه با اشاره به فتنه افکنی دشمنان بین شیعه و سنی گفت: اینکه شبکه‌های خارجی بسیار زیادی برای تفرقه افکنی راه اندازی شده‌اند، معلوم است نقشه‌ای پشت پرده وجود دارد.

استاد برجسته حوزه یادآورشد: در مراسم اربعین حسینی دیدیم که برادران شیعه و سنی در کنار هم به زیارت اباعبدالله الحسین(ع) رفتند. مادامی که ما در کنار هم باشیم هیچ تهدید و تحریمی مشکل ساز نخواهد شد، هفته وحدت نیز در این زمینه، هفته ای بسیار مهم است و امیدوارم که در سایه لطف خداوند متعال همیشه موفق باشید.

وی بیان کرد: دشمن با استفاده از فضای مجازی در حال نفوذ بین جوانان هستند، سعی کنید جوانان را به مساجد خود دعوت کنید و سعی داشته باشید مسائل اسلامی کاملا برقرار باشد و جلوی نفوذ دشمن گرفته شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که قرآن مجید در آیات زیادی در مورد اختلاف تذکر داده است، گفت: طبق آیات قرآن کریم اختلافات مانند زلزله‌ها و صاعقه‌های سهمگین است که باید مرتفع شود.