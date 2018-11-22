تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن کود اوره /مشکل کودشیمیایی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی کارخانه تولید قند و شکر در شهرستان نهاوند گفت: خوشبختانه امروز با سفر به شهرستان نهاوند و کلنگ زنی این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۷۲ هزارتن؛ بخش عمده ای از مشکلات کشاورزان چغندرکار این شهرستان و استان همدان مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته در بحث تحویل چغندر در مناطق غرب و جنوب غرب مشکل داشتیم، گفت: خوشبختانه این مشکل مرتفع شده و درحال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد.

وزیرجهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در شهرستان نهاوند زنجیره تولید در بخش کشت چغندر تکمیل می شود، گفت: دشمنان ایران اسلامی همواره به دنبال ضربه زدن به ایران اسلامی هستند اما با مقاومت مردم و کشاورزان توطئه های آن ها بی اثر است.

وی با اشاره به بروز مشکلی در خصوص کود شیمیایی گفت: در بحث کود شیمیایی پتروشیمی ها به دنبال افزایش قیمت بودند اما با مصوبه دولت مجبور به ارائه کود با همان قیمت قبلی شدند و خوراک پتروشیمی ها نیز به همان قیمت سابق در اختیارشان قرار گرفته است.

حجتی گفت: با توجه به مشکلات موجود؛ ذخایر کود کشور در اختیار کشاورزان قرار گرفت و با توجه به مشکلاتی که در تیر و مرداد به وجود آمد اخلالی در جایگزینی ذخایر ایجاد شد اما به حمدالله در حال حاضر کود در استان ها و شهرستان ها در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه در بحث کودهای خارجی نیز مشکلی وجود ندارد، گفت: کشور در حوزه تولید کود اوره خود کفا است و سالیانه ۴.۵میلیون تن کود تولید صورت می گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیون تن از این میزان مازاد مصرف کشور است، گفت: در این خصوص نیز تولیدکنندگان کود اوره با توجه به افزایش قیمت دلار میل به صادرات بیشتر داشتند ک از این بابت عذرخواهی می‌کنم.