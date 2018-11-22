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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن کود اوره /مشکل کودشیمیایی وجود ندارد

تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن کود اوره /مشکل کودشیمیایی وجود ندارد

نهاوند-وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه در کشور مشکل تولید کودشیمیایی وجود ندارد از تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن کود اوره در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی کارخانه تولید قند و شکر در شهرستان نهاوند گفت: خوشبختانه امروز با سفر به شهرستان نهاوند و کلنگ زنی این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۷۲ هزارتن؛ بخش عمده ای از مشکلات کشاورزان چغندرکار این شهرستان و استان همدان مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته در بحث تحویل چغندر در مناطق غرب و جنوب غرب مشکل داشتیم، گفت: خوشبختانه این مشکل مرتفع شده و درحال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد.

وزیرجهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در شهرستان نهاوند زنجیره تولید در بخش کشت چغندر تکمیل می شود، گفت: دشمنان ایران اسلامی همواره به دنبال ضربه زدن به ایران اسلامی هستند اما با مقاومت مردم و کشاورزان توطئه های آن ها بی اثر است.

وی با اشاره به بروز مشکلی در خصوص کود شیمیایی گفت: در بحث کود شیمیایی پتروشیمی ها به دنبال افزایش قیمت بودند اما با مصوبه دولت مجبور به ارائه کود با همان قیمت قبلی شدند و خوراک پتروشیمی ها نیز به همان قیمت سابق در اختیارشان قرار گرفته است.

حجتی گفت: با توجه به مشکلات موجود؛ ذخایر کود کشور در اختیار کشاورزان قرار گرفت و با توجه به مشکلاتی که در تیر و مرداد به وجود آمد اخلالی در جایگزینی ذخایر ایجاد شد اما به حمدالله در حال حاضر کود در استان ها و شهرستان ها در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه در بحث کودهای خارجی نیز مشکلی وجود ندارد، گفت: کشور در حوزه تولید کود اوره خود کفا است و سالیانه ۴.۵میلیون تن کود تولید صورت می گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیون تن از این میزان مازاد مصرف کشور است، گفت: در این خصوص نیز تولیدکنندگان کود اوره با توجه به افزایش قیمت دلار میل به صادرات بیشتر داشتند ک از این بابت عذرخواهی می‌کنم.

کد مطلب 4465719

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