احتمال دیدار اردوغان و بن سلمان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز پنجشنبه از احتمال دیدار رجب طیب اردوغان با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در حاشیه نشست جی-۲۰ (بیست اقتصاد برتر جهان) خبر داد که قرار است در آرژانتین برگزار شود.

کالین در این رابطه گفت: همه‌چیز به برنامه (رئیس جمهور) بستگی دارد. این دیدار می‌تواند اتفاق بیفتد.

این درحالی است که شهر استانبول ترکیه در ماه میلادی اکتبر شاهد قتل فجیع «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ساختمان کنسولگری عربستان بود- مسئله‌ای که به نقطه آغاز دور جدیدی از تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا-ریاض تبدیل شد و ولیعهد سعودی را از سوی جامعه بین‌الملل، در مقام اتهام قرار داد.