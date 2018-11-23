به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای مدرسه قلعه، ضمن بیان اینکه آمریکا و دشمنان اسلام از دشمنی خود علیه اسلام دست نخواهند کشید و همواره این عداوتشان تداوم دارد، تأکید کرد: ملت ما در برهههای مختلف زمانی از ابتدای انقلاب تاکنون ثابت کرده که هرگز تسلیم آنها نخواهد شد.
وی بابیان اینکه مردم ما تسلیم دشمنان نمیشود چراکه میداند راه آنها مسیر استکبار است، افزود: استکبارستیزی در زمره محورها و راهبردهای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
ضرورت خودباوری
امامجمعه موقت شاهرود در ادامه بابیان اینکه خودباوری یکی از راههای غلبه مسلمانان بر دشمنان و توطئههایشان است، بیان کرد: ما معتقد هستیم که خودباوری نعمت و دستاورد انقلاب اسلامی نهتنها برای ملت ایران بلکه تمام ملل مسلمان و آزادیخواهان جهان است.
عبداللهیان همچنین بیان کرد: مقاومت رمز موفقیت رزمندگان در سراسر جهان است که این مهم باید در کنار روحیه خودباوری و بصیرت در جوامع مسلمان بیشازپیش تقویت و حفظ شود.
وی بابیان اینکه دشمنی آمریکا تداوم دارد، ابراز کرد: دشمن مدام به تهدید ما میپردازد و بر ما است که بدانیم جبهه کفر مقابل ما متحد شده است پس باید درس گرفتن از مقاومت پیامبر اکرم (ص) راه پیروزی که ۴۰ سال است ملت ما در پیشگرفتهاند، ادامه دهیم.
پیامبر(ص) اسوه هستند
امامجمعه موقت شاهرود بخش دیگری از سخنان خود را به هفته وحدت اختصاص داد و گفت: پیامبر (ص) در همه امور و ویژگیهایشان سرآمد و اسوه بودند و در جنگ احزاب تمام جبهه کفر، شرک، نفاق و یهود حضور داشتند، مقاومت ایشان سبب پیروزی بر کفار شد و لذا امروز باید این درس پیامبر (ص) را مبنا و اساس کار خود قرار دهیم تا در برابر دشمنان پیروز شویم.
عبداللهیان به سفر رئیسجمهور به شاهرود در ماه جاری نیز اشاره داشت و گفت: امیدواریم به برکت این سفر، مشکل بیکاری و اشتغال مردم بهخصوص در شرق استان سمنان که مشکلات متعددی در آن دیده میشود، رفع شود.
وی درباره مطالبات مردم از این سفر نیز، توضیح داد: مرز هوایی فرودگاه شاهرود، مشکل کمآبی و خشکسالی، اشتغال در بخشهای گردشگری و کشاورزی، تولیدات و سایر بخشها در زمره مسائلی است که امیدواریم مدنظر مسئولان دولتی قرار گیرد.
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