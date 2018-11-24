«یوگا» شیوه ای تکمیلی در کنار درمان افسردگی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان یوگا می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار شیوه های استاندارد درمان افسردگی موثر باشد.

«لیندزی هاپکینز»، محقق مرکز پزشکی سان فرانسیسکو آمریکا، در این باره می گوید: «قطعا یوگا نمی تواند درمان کاملی باشد. اما شواهد بالینی نشان می دهد پتانسیل زیادی برای درمان دارد.»

هاپکینز در مطالعه خود که شامل ۲۳ کهنه سرباز مرد بود، به بررسی تاثیر یوگا بر این افراد پرداخت. این مردان به مدت هشت هفته و هفته ای دو بار در کلاس های یوگا هاتا شرکت کردند. یوگا هاتا بر تمرینات جسمانی، همراه با تمرینات مراقبه و تنفس تمرکز دارد.

یافته ها نشان داد شرکت کنندگانی که در ابتدای مطالعه دارای میزان بالای افسردگی بودند علائم شان بعد از هشت هفته به شکل قابل توجهی تسکین یافته بود.

در مطالعه دوم به بررسی یوگا بیکرام که شامل ۵۲ زن ۲۵ تا ۴۵ ساله بود پرداخته شد. یافته ها نشان داد آن دسته از افرادی که به مدت هشت هفته و دو بار در هفته در این کلاس ها شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل شاهد کاهش شدید علائم افسردگی خود بودند.