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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

در جشنواره منطقه ای قصه گویی؛

مربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس درخشیدند

مربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس درخشیدند

شیراز- مربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس در جشنواره منطقه ای قصه گویی موفق به کسب مقام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منطقه ۳ کشور در اهواز، برگزیدگان خود را شناخت.

در آیین پایانی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منطقه ۳ کشور برگزیدگان و تقدیرشدگان این رویداد فرهنگی جوایز خود را از دست استاندار خوزستان دریافت کردند.

بر اساس این گزارش، هیئت داوران بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی منطقه ۳ کشور در اهواز، متشکل از علی خانجانی، حسن دولت آبادی و سارا روستاپور، پس از بررسی قصه ها آرا خود را اعلام کردند.

بر اساس رای داوران، سمیه یزدان بخش با قصه «غول هاپیشو» از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس رتبه پنجم را کسب کرد و به مرحله ملی راه یافت.

همچنین هیئت داوران این جشنواره حسین فدایی صدر، مربی کانون فارس را با قصه «پشمی آوازه خوان»، شایسته تقدیر دانسته و از او تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله منطقه‌ای بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که با حضور ۶ استان کشور از ۳۰ آبان در اهواز آغاز شده بود شامگاه یک آذر ۱۳۹۷ در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان آب و برق خوزستان به کار خود پایان داد.

کد مطلب 4466576

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