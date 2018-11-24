مربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منطقه ۳ کشور در اهواز، برگزیدگان خود را شناخت.

در آیین پایانی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منطقه ۳ کشور برگزیدگان و تقدیرشدگان این رویداد فرهنگی جوایز خود را از دست استاندار خوزستان دریافت کردند.

بر اساس این گزارش، هیئت داوران بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی منطقه ۳ کشور در اهواز، متشکل از علی خانجانی، حسن دولت آبادی و سارا روستاپور، پس از بررسی قصه ها آرا خود را اعلام کردند.

بر اساس رای داوران، سمیه یزدان بخش با قصه «غول هاپیشو» از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس رتبه پنجم را کسب کرد و به مرحله ملی راه یافت.

همچنین هیئت داوران این جشنواره حسین فدایی صدر، مربی کانون فارس را با قصه «پشمی آوازه خوان»، شایسته تقدیر دانسته و از او تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله منطقه‌ای بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که با حضور ۶ استان کشور از ۳۰ آبان در اهواز آغاز شده بود شامگاه یک آذر ۱۳۹۷ در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان آب و برق خوزستان به کار خود پایان داد.