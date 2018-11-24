تورم نقطه به نقطه کشوری به ۳۴.۹ درصد رسید/تورم روستایی؛ ۳۷.۳ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در آبان ماه ١٣٩٧ به عدد ١٤٧.٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٦ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٥ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٢.٤ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور

در آبان ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٤٧.٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٦ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٩ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٩ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٢.٨ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ به ١٥.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (١٣.٤ درصد) ٢.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٤.١ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٠ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٥٠.٣ و ٢٩.٠ درصد می باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در آبان ماه ١٣٩٧ به عدد ١٤٧.٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٦ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٥ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٢.٤ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٠.٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٧.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٥.٣ درصد) ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در ماه جاری اکثر بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه «گوشت» (انواع ماهی، گوشت گوسفند و گوشت گاو)، گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز بادام، مغز گردو، موز)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه و پنیر پاستوریزه)، گروه «محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر» (سس گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی)، گروه «آشامیدنی ها» (نوشابه گازدار) و گروه «نان و غلات» (انواع نان و رشته آش) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده ها)، گروه «پوشاک و کفش» گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و بهداشتی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٤.٨ درصد برای دهک اول تا ١٦.٨ درصد برای دهک دهم است.

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