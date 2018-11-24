پرداخت زکات در خراسان شمالی ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدانی اظهار کرد: در هفت‌ماه نخست امسال، ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت شد که ۶۵ درصد این رقم برای محرومان هزینه شده است.

وحدانی، افزایش پرداخت زکات در جامعه را یکی از عوامل کاهش و ریشه‌کن شدن فقر دانست و گفت: مردم خیر این استان طی هفت‌ماه نخست امسال ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی و واجب پرداخت کردند.

وی زکات را به‌عنوان یک منبع اقتصادی مهم در رشد و توسعه کشور و کاهش فاصله طبقاتی برشمرد و افزود: میزان زکات پرداختی این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.

سرپرست کمیته امداد خراسان شمالی گفت: کمیته امداد خراسان شمالی در تلاش است بخش قابل‌توجهی از زکات جمع‌آوری‌شده از کشاورزان و دامداران استان را صرف معیشت، مسکن، درمان و ازدواج محرومان و بخشی نیز صرف زدودن فقر در منطقه کند.

وحدانی با تأکید بر اینکه یکی از سیاست‌های کمیته امداد این استان در بخش زکات اولویت دادن به رفع نیاز محرومان است، عنوان کرد: بر این اساس بیش از ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از زکات جمع‌آوری‌شده در سال ۹۷ برای محرومان و مابقی نیز برای ساخت طرح‌های عام‌المنفعه، راه روستایی، ساخت و تکمیل و مرمت مسجد و غیره هزینه شده است.

وی ادامه داد: تاکنون از مجموع زکات جمع‌آوری‌شده ۶۵ درصد صرف نیاز محرومان و ۳۵ درصد نیز صرف ساخت پروژه‌های عمرانی شده است.

سرپرست کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: میزان زکات جمع‌آوری‌شده از کشاورزان و دامداران خراسان شمالی در سال ۹۶، هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.