آمار اعضای هیات علمی زن به تفکیک رتبه/ سهم استانها از جذب زنان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران منتشر شده است، در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵، تعداد ۲۷۵ هزار و ۷۴۹ نفر در موسسات آموزش عالی کشور به تدریس اشتغال داشته اند که از این تعداد کادر آموزشی تمام وقت و پاره وقت موسسات آموزش عالی، ۳۳.۲ درصد زن و ۶۶.۸ درصد را مردان تشکیل می دهند.
|نوع خدمت
|مرتبه علمی (عنوان دانشگاهی)
|دولتی (زن)
|غیردولتی (زن)
|جمع زنان آموزش عالی در سال ۹۶-۹۵
|کادر آموزشی دانشگاهی تمام وقت
|استاد
|۳۵۶
|۳۰۸
|۶۶۴
|دانشیار
|۱۴۶۷
|۵۴۳
|۲۰۱۰
|استادیار
|۶۱۹۱
|۴۱۸۳
|۱۰۳۷۴
|مربی
|۲۹۰۳
|۴۳۰۰
|۷۲۰۳
|مربی آموزشیار
|۲۴
|۴۶
|۷۰
|جمع هیات علمی
|۱۰۹۴۱
|۹۳۸۰
|۲۰۳۲۱
|سایر
|۳۰۸
|۱۱۲
|۴۲۰
|جمع
|۱۱۲۴۹
|۹۴۹۲
|۲۰۷۴۱
|کادر آموزشی دانشگاهی پاره وقت
|استاد
|۱۱
|۲۱
|۳۲
|دانشیار
|۲۹
|۱۲
|۴۱
|استادیار
|۱۶۲
|۲۷۰
|۴۳۲
|مربی
|۴۱۱
|۳۶۱۸
|۴۰۲۹
|مربی آموزشیار
|۱۳
|۱۴۷
|۱۶۰
|جمع هیات علمی
|۶۲۶
|۴۰۶۸
|۴۶۹۴
|سایر
|۴۳۹۷۳
|۲۲۱۴۵
|۶۶۱۱۸
|جمع
|۴۴۵۹۹
|۲۶۲۱۳
|۷۰۸۱۲
|جمع
|استاد
|۳۶۷
|۳۲۹
|۶۹۶
|دانشیار
|۱۴۹۶
|۵۵۵
|۲۰۵۱
|استادیار
|۶۳۵۳
|۴۴۵۳
|۱۰۸۰۶
|مربی
|۳۳۱۴
|۷۹۱۸
|۱۱۲۳۲
|مربی آموزشیار
|۳۷
|۱۹۳
|۲۳۰
|سایر
|۴۴۲۸۱
|۲۲۲۵۷
|۶۶۵۳۸
|جمع
|۵۵۸۴۸
|۳۵۷۰۵
|۹۱۵۵۳
این جدول شامل اعضای هیات علمی بورسیه و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی نیز می شود.
در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ استان های هرمزگان ۳۱.۶ درصد، کرمان ۳۰.۸ درصد و فارس ۲۸.۷ درصد بیشترین سهم اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.
همچنین در این سال تحصیلی استان های کهگیلویه و بویر احمد ۱۵.۲۵ درصد، کردستان ۱۵.۸ درصد و قم ۱۶.۶ درصد کمترین اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.
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