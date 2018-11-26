  1. استانها
  2. سمنان
۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

فرمانده انتظامی استان سمنان خبر داد:

محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک در سمنان توقیف شد/ دستگیری ۲ قاچاقچی

محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک در سمنان توقیف شد/ دستگیری ۲ قاچاقچی

سمنان - فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک با همکاری پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در این عملیات دو قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجای استان سمنان، سردار روح الامین قاسمی از کشف محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک با همکاری پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد و تاکید کرد: با اقدامات گسترده اطلاعاتی و نامحسوس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ماه‌های اخیر به شناسایی فردی تبعه افغان انجامید که قاچاقچی باسابقه مواد افیونی است.

وی با بیان اینکه متهم قصد انتقال محموله سنگین مواد مخدر در جنوب شرق کشور را داشت، افزود: در این زمینه هماهنگی‌های لازم قضایی و انتظامی با پلیس استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد: تیم‌های عملیاتی برای توقیف محموله به منطقه اعزام و در نهایت با اقدام سریع پلیس، خودروی تویوتا حامل مواد توقیف و دو متهم ۱۸ و ۲۲ ساله دستگیر شدند و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و مقادیر زیادی تجهیزات جنگی از خودروی توقیفی کشف و ضبط شده است.

قاسمی بیان کرد: ناجا در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 4468175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باتشکر از نیروی انتظامی وخدا قوت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها