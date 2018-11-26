محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک در سمنان توقیف شد/ دستگیری ۲ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجای استان سمنان، سردار روح الامین قاسمی از کشف محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک با همکاری پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد و تاکید کرد: با اقدامات گسترده اطلاعاتی و نامحسوس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ماه‌های اخیر به شناسایی فردی تبعه افغان انجامید که قاچاقچی باسابقه مواد افیونی است.

وی با بیان اینکه متهم قصد انتقال محموله سنگین مواد مخدر در جنوب شرق کشور را داشت، افزود: در این زمینه هماهنگی‌های لازم قضایی و انتظامی با پلیس استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد: تیم‌های عملیاتی برای توقیف محموله به منطقه اعزام و در نهایت با اقدام سریع پلیس، خودروی تویوتا حامل مواد توقیف و دو متهم ۱۸ و ۲۲ ساله دستگیر شدند و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و مقادیر زیادی تجهیزات جنگی از خودروی توقیفی کشف و ضبط شده است.

قاسمی بیان کرد: ناجا در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.