بررسی سفرهای داروین در نشست هفتگی شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهرکتاب در حوزه فلسفه به بررسی سفرهای داروین اختصاص دارد.



داروین ۲۲ ساله، ۱۸۷سال پیش، سفری را با «کشتی بیگل» که برای نقشه برداری عازم سواحل امریکای جنوبی بود آغاز کرد و ۵ سال بعد در حالی‌که دور دنیا را گشته بود به انگلستان بازگشت. مشاهدات دقیق زمین‌شناسانه، جانورشناسانه و گیاه‌شناسانه‌ داروین در طول این سفر بود که بعدها مبنای نظریه‌ تکامل از طریق انتخاب طبیعی وی قرار گرفت و منجر به انقلاب داروینی شد. داروین خود از این سفر به عنوان «مهم‌ترین رویداد زندگی‌اش» یاد می‌کند. شرح آن سفر و این مشاهدات موضوع سفرنامه‌ای شد که بعدها با عنوان The Voyage of the Beagle چاپ شد.



نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۶ آذر ساعت ۱۶:۳۰ با عنوان «داروین جهانگرد» و با سخنرانی محمدرضا معمارصادقی، دانش آموخته‌ ارشد فلسفه‌ علم با گرایش تاریخ و فلسفه‌ زیست‌شناسی در دانشگاه‌های شریف و UBC، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. ورورد برای علاقه‌مندان آزاد است.