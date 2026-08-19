۱۴۲ میلیارد تومان برای اجرای ۱۰۰ پروژه عمرانی پاوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان پاوه به ریاست فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، ظهر چهارشنبه برگزار شد و در آن مهمترین اولویتهای توسعهای، روند اجرای پروژههای عمرانی و نحوه توزیع اعتبارات مورد بررسی قرار گرفت.
فرزاد الماسی در این نشست با اشاره به اختصاص ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان پاوه اظهار کرد: این منابع از محل اعتبارات استانی، نفت و توازن تأمین شده و برای اجرای حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی میان دستگاههای اجرایی توزیع شده است.
وی افزود: توزیع اعتبارات بر اساس شاخصهای محرومیت، الزامات قانونی و نیازهای توسعهای شهرستان انجام شده و تلاش شده است منابع موجود بهصورت هدفمند برای کاهش فاصلههای زیرساختی و رفع نیازهای اساسی اختصاص یابد.
فرماندار پاوه با اشاره به حوزههای بهرهمند از این اعتبارات گفت: راه، آب، شهرداریها، بهداشت و درمان، تعمیر و تجهیز ادارات، اشتغالزایی و سایر زیرساختهای مورد نیاز شهرستان از مهمترین بخشهایی هستند که از این منابع اعتباری بهرهمند خواهند شد.
الماسی تأکید کرد: استفاده هدفمند از اعتبارات و اجرای بهموقع پروژهها میتواند نقش مؤثری در توسعه متوازن شهرستان، ارتقای سطح خدماترسانی و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای طرحها از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار شهرستان شد.
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