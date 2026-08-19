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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

۱۴۲ میلیارد تومان برای اجرای ۱۰۰ پروژه عمرانی پاوه اختصاص یافت

۱۴۲ میلیارد تومان برای اجرای ۱۰۰ پروژه عمرانی پاوه اختصاص یافت

کرمانشاه - فرماندار پاوه از اختصاص ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پاوه به ریاست فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، ظهر چهارشنبه برگزار شد و در آن مهم‌ترین اولویت‌های توسعه‌ای، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و نحوه توزیع اعتبارات مورد بررسی قرار گرفت.

فرزاد الماسی در این نشست با اشاره به اختصاص ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان پاوه اظهار کرد: این منابع از محل اعتبارات استانی، نفت و توازن تأمین شده و برای اجرای حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی میان دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.

وی افزود: توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌های محرومیت، الزامات قانونی و نیازهای توسعه‌ای شهرستان انجام شده و تلاش شده است منابع موجود به‌صورت هدفمند برای کاهش فاصله‌های زیرساختی و رفع نیازهای اساسی اختصاص یابد.

فرماندار پاوه با اشاره به حوزه‌های بهره‌مند از این اعتبارات گفت: راه، آب، شهرداری‌ها، بهداشت و درمان، تعمیر و تجهیز ادارات، اشتغال‌زایی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که از این منابع اعتباری بهره‌مند خواهند شد.

الماسی تأکید کرد: استفاده هدفمند از اعتبارات و اجرای به‌موقع پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه متوازن شهرستان، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان شد.

کد مطلب 6921600

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