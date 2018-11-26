روحیه بسیجی تأسی از فرهنگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تباکی صبح دوشنبه در اجتماع بزرگ بسبجیان گلوگاه در مصلای این شهرستان افزود: دشمنان از این اجتماع و روحیه بسیحی و همکاری بسیجیان هراس دارد زیرابسیج متعلق به آحاد مردم است و خوشبختانه با اتحاد و همدلی که در بسیجیان در اقشار مختلف وجود دارد و دستاوردهای مناسبی حاصل شده است.

فرماندار گلوگاه افزود: دشمنان اسلام و انقلاب از همان ابتدای انقلاب تاکنون با تهدیدهای مختلف تلاش داشته و دارند که عرصه را بر مردم ما تنگ کنند و این حضور هدفمند شما خط بطلانی بر نقشه های دشمنان است.

تباکی بیان داشت: بسیج قدرت و اقتدار خود را در صحنه های مختلف انقلاب به منصه ظهور رسانده است و دشمن از این قدرت و این ملت بسیجی با اقتدار، با صلابت و ولایتمدار هراس دارد و تا مادامی که بسیجیان در مراحل مختلف حضور فعال و اثربخش داشته و تابع ولایت باشند؛ هیچ احدی و هیچ دشمنی جرات دست درازی به کشور ما را ندارد.