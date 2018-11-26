۵۰ عنوان ویژه برنامه انقلاب در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آیینه دار صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۵۰ عنوان و مجموع ۱۰ هزار دقیقه برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی تولید می شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه معاونت سیما حدود پنج هزار دقیقه برنامه در این راستا تولید می شود که یکی از مهمترین آنان ساخت پنج مستند از شخصیت های تأثیرگذار انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی است.

ساخت پنج مستند با محوریت شخصیت های تأثیر گذار خراسان جنوبی

آیینه دار با اشاره به اینکه تولید برخی از این مستندها به پایان رسیده است، ادامه داد: این پنج شخصیت آیت الله سید حسن تهامی، حجت الاسلام سید حسین آفتابی، شهید مهدی امین زاده، حاج غلامحسیت بازاری و حجت اسلام اسماعیل فردوسی پور هستند.

وی افزود: ۳۶ برنامه میزگرد تلویزیونی به منظور انعکاس دست آوردهای انقلاب اسلامی، مجموعه مستند یاوران انقلاب، مستند ۳۰ دقیقه ای با محوریت مقایسه وضعیت خراسان جنوبی قبل و بعد از انقلاب، مسابقه چلچراغ و مستند دستاوردهای نظام در روستاها از دیگر برنامه های تولیدی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در حوزه صدا پنج عنوان نمایش ۳۰ دقیقه ای، ۱۲ قسمت برنامه گفت و گو محور ۴۵ دقیقه با عنوان ۹۷۴۰ و محوریت گفت و گو با انقلابیون و چهره های شاخص خراسان جنوبی و هفت قسمت مستند رادیویی با محوریت بیان خاطران انقلاب تولید و پخش می شود.

آیینه دار ادامه داد: در حوزه خبر نیز به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دو مستند خبری با موضوع پروژه های مهم بعد از انقلاب در خراسان جنوبی، ۲۴ گزارش خبری از خدمات نظام و آیتم تریبون آزاد با عنوان پیشنهادات مردم به مسئولان را خواهیم داشت.

ساخت موشن گرافیک با عنوان درباره وزیر دربار

وی افزود: در حوزه فضای مجازی نیز تولید چهار قسمت موشن گرافیک با عنوان درباره وزیر دربار برگرفته از کتاب خاطرات اسدالله علم، ۱۰ برنامه یک دقیقه ای موشن گرافیک با موضوع برترین جایگاه های ایران در جهان و ۱۰ اینفوگرافیک با عنوان چهل سال پایداری داریم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی گفت: در حوزه موسیقی نیز هشت آهنگ موسیقی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز خراسان جنوبی تولید شده که از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.

آیینه دار با اشاره به اینکه سبد رسانه ای مردم متنوع شده است، اظهار کرد: این موضوع از جهات مختلف مطلوب است ولی مسئولیت را در جهت کسب رضایت مردم سنگین تر کرده است.

وی بیان کرد: در سال ۹۶ سیمای خراسان جنوبی ۶۳ درصد و در صدا ۲۷ درصد مخاطب داشته که این مهم در شش ماهه نخست سال ۹۷ در سیما به ۶۵.۵ درصد و در صدا به ۳۰ درصد رسیده است.

جایگاه مرکز خراسان جنوبی در بین مراکز استان ها

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه میزان و رضایت مخاطب در حوزه سیما رتبه نهم در بین مراکز استان ها و در سیما رتبه سیزدهم را داریم که اگر سایر ملاک ها چون ارزیابی برنامه ها مد نظر قرار گیرد چند رتبه ارتقاء خواهیم داشت.

آیینه دار با اشاره به اینکه طرح مطالبات مردم یکی از اولویت های مهم صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی است، ادامه داد: به برنامه سازان توصیه کرده ام در طرح مطالبات مردم هیچگونه سانسوری وجود نداشته باشد.

وی افزود: به طور متوسط در روز دو برنامه با محوریت طرح و پیگیری مطالبات مردم از صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی پخش می شود.