درخشش هنرمندان فارس در «جشنواره ملی فانوس»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس، همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه دومین «جشنواره ملی فانوس» که به میزبانی «بندرعباس» برگزار شد، «امین بلاغی اینالو» در بخش مجسمه‌سازی (ساخت یادمان شهید سرلشکر عباس دوران) و «محمدرضا موذنی» در بخش نقاشی خط (تولید اثر شهادت عاشورای) از استان فارس موفق به کسب تندیس و دیپلم افتخاری از این جشنواره شدند.

۵۱ نفر از هنرمندان استان فارس در این دوره از «جشنواره ملی فانوس» شرکت کرده بودند که ۱۱ اثر به مرحله نهایی رسیده و در نهایت ۲ هنرمند استان موفق به کسب عنوان برتر و جایزه این جشنواره شدند.