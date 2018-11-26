قاچاق پوشاک همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه ارزش بازار پوشاک ایران ۱۲ میلیارد دلار است، گفت: به طور متوسط ۵۰ درصد از ارزش این بازار به دست تولیدکنندگان داخلی بوده که اگر مشکلات قاچاق رفع و حمایت از تولید صورت گیرد، تولیدکننده داخلی توان ارتقای این سهم را دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک افزود: واردات رسمی پوشاک در سال ۹۶ با اعلام رسمی گمرک ۵۹ میلیون دلار بوده در حالی که طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد

وی تصریح کرد: قاچاق یکی از مباحث اصلی است که به دلیل سهولت در انجام آن و سود بالا، راههای مختلفی را در صنعت پوشاک سپری می کند.

نامی مصرف سرانه پوشاک در ایران را ۱۵۰ دلار دانست و گفت: البته پوشاک ارزش افزوده بالایی دارد که می تواند با توجه ویژه دولت اشتغالزایی بالایی به همراه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان پوشاک ظرف یک ماه گذشته یک دلار هم ارز نیمایی نگرفته اند، گفت: متاسفانه به دلیل بازنگری که دولت و بانک مرکزی در پرونده های ثبت سفارش صورت داده ظرف یک ماه گذشته یک دلار هم از سامانه نیما برای واردات مواد اولیه پوشاک اختصاص داده نشده است، این در شرایطی است که هم اکنون تهیه مواد اولیه در این صنعت با مشکلات بسیار مواجه است که بخشی از آن به دلیل تحریم ها و عدم نقل و انتقالات بانکی و بخشی دیگر به دلیل سوءتدبیرهای دولت است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۴۰۰ قلم کالا ثبت سفارش می شود که بخشی از آن ممنوع است اما اکنون با توجه به توافقات دولت با مناطق آزاد و وزارت اقتصاد، وارات این کالاها از طریق مناطق آزاد بدون مانع است و افراد می توانند بدون انتقال ارز ثبت سفارش انجام دهند.

نامی گفت: سال قبل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه وجود داشته که هم اکنون این میزان به شدت کاهش یافته است.

همچنین در این نشست، مجید افتخاری عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک گفت: در کوتاه مدت اگر بتوان به صنعت نساجی و پوشاک ایران توجه کرد، می توان یک میلیون شغل ایجاد کرد و این در حالی است که کشورهای رقیب از جمله ترکیه با ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی توانسته اند درآمدزایی خوبی برای مردم از این صنعت داشته باشند، ضمن اینکه اگر ایران هم به درستی به این صنعت توجه کند امکان ورود به بازارهای صادراتی وجود دارد.

افتخاری گفت: در شرایط امروز عدم درایت و توجه دولت منجر به آسیب ها و بحران های شدیدی در این صنعت شده و هم اکنون با خطر از بین رفتن ۲۰۰ هزار شغل مواجه هستیم که بخش عمده آن به نبود مواد اولیه برمی گردد.

وی هشدار داد در صورت عدم توجه به تأمین مواد اولیه و حل مشکلات پیش روی صنعت پوشاک، قطعا شب عید با بحران پوشاک مواجه خواهیم بود و گفت: دولت تصور می کند بخش خصوصی می تواند معجزه کرده و به این صنعت کمترین توجهی را هم ندارد، چرا که صنایعی مثل خودرو، فولاد و پتروشیمی مورد توجه دولت هستند و این در شرایطی است که سال ۹۱ همین تحریم ها و بحران ها وجود داشت، ولی صنعت در رونق قرار گرفته بود.

افتخاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اواخر شهریورماه وزارت صنعت به دستور وزیر وقت کارگروهی را برای برطرف کردن بحران مواد اولیه تشکیل داده بود، گفت: متاسفانه وعده های دولت با عمل متفاوت است و مشکلات پابرجا باقی مانده است، این در شرایطی است که متاسفانه دولت با مانور بی منطق ۵۰ هزار متر پارچه جین در گمرک مانده را با در نظر گرفتن سود ۱۰ درصدی میان ۵۰ تولیدکننده توزیع کرده و معتقد است بحران مواد اولیه را حل کرده است، در شرایطی که چنین اتفاقی نیفتاده و بحران مواد اولیه همچنان پابرجا است.

وی ادامه داد: این پارچه ها بدون مزایده میان افراد توزیع شده است.

افتخاری با بیان اینکه قاچاق در صنعت پوشاک همچنان پابرجاست، گفت: علیرغم افزایش نرخ لار همچنان قاچاق در صنعت پوشاک به چشم می خورد و از پوشاک باکیفیت به پوشاک کم کیفیت و استوک تغییر یافته است.