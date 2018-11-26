۱۲ هزار سبد غذایی بین مددجویان کمیته امداد سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه ۱۲ هزار و ۶۰۰سبد غذایی بین کودکان دچار سوء تغذیه از سوی این نهاد توزیع شد، ابراز داشت: در مجموع یک هزار و ۶۱۵ کودک نیازمند از این سبد غذایی بهره‌مند شدند.

وی بابیان اینکه ۳۵مادر شیرده تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان از سبد غذایی برخوردار شدند، اضافه کرد: باهدف بهبود سلامت کودکان این طرح در استان سمنان با هزینه کرد یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومانی طی هشت‌ماهه امسال انجام‌شده است.

معاون حمایت خانواده کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه میانگین دریافتی هر کودک مبتلابه سوءتغذیه تحت حمایت این نهاد ماهانه ۹۲ هزار تومان است، ابراز داشت: در واقع توزیع سبد کالا بین کودکان دچار سوءتغذیه باهدف بهبود سلامت این افراد در کمیته امداد استان صورت گرفته است و می‌کوشیم با برگزاری کارگاه های آموزشی مادران را با تغذیه سالم آشنا کنیم.

عرب در ادامه تصریح کرد: طی هشت‌ماهه امسال ده طرح بهداشتی برای شش هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان اجراشده است که از جمله آن‌ها می‌توان به انجام آموزش بهداشت، هدایای بهداشتی، سبد بهداشتی خانوار، توزیع سبد غذائی، ارزیابی سلامت زنان و طرح‌های غربالگری را برشمرد.

وی اضافه کرد: طرح‌های پیشگیری از بیماری‌ها یکی از راه‌کارهای حمایتی کمیته امداد استان سمنان محسوب می‌شود که برای انجام این اقدامات ۱۲۰ میلیون تومان طی هشت‌ماهه سال جاری برای مردم مناطق محروم هزینه شده است.