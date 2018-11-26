المپیاد ورزشی نخبگان نهضتی برای استعدادیابی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی نخبگان پیش از ظهر دوشنبه در سالن امام علی(ع) دانشگاه آزاد همدان برگزار و با رژه تیم های شرکت کننده این مسابقات به صورت رسمی در همدان آغاز شد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در آیین افتتاحیه این مسابقات با بیان اینکه در این رقابتها ۲۵ تیم از سراسر کشور به مدت ۵ روز با هم به رقابت می پردازند، اظهار داشت: شعار این المپیاد «ورزش، دوستی و آینده بهتر» است و با برگزاری مطلوب مسابقات می خواهیم میزبان شایسته این المپیاد در کشور باشیم.

رسول منعم هدف از برگزاری این رقابت ها را توسعه رویکرد عدالت محوری، توزیع عادلانه امکانات، افزایش افتخارهای ملی، پرورش استعدادها و بهره مندی از ظرفیت های پشتوانه سازی برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ سنگال برشمرد و بیان کرد: وزارت ورزش در راستای استعدادیابی برای حضور موفق در المپیک ۲۰۲۲ سنگال و آینده ‌سازی ورزش کشور اقدام به برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی ۱۲ تا ۱۵ سال در ۲ رشته تیروکمان و فوتسال در همدان کرده است.

وی اظهار داشت: المپیاد استعدادهای برتر در قالب ۶۸ رشته ورزشی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و تا نهم ماه جاری ادامه خواهد داشت به طوری که ۳۱ استان میزبان این رخداد ورزشی هستند و در ۴۰ رشته ورزشی پسران و در ۲۸ رشته دختران در آن شرکت دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان با تقدیر از مدیرکل آموزش پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان گفت: این نوع برنامه ریزی و اجرای طرح از سوی وزارت ورزش و جوانان سرآغاز یک نهضت جدید در زمینه استعدادیابی و داشتن ورزشکارانی آماده در تیم‌های ملی برای مدال آوری نمایندگان ایران در میادین مختلف جهانی ورزش است.

وی گفت: همدان میزبان شایسته ای برای المپیاد تیرو کمان کشور بود و امیدواریم با برگزاری این مسابقات شاهد رشد و بلوغ استعدادهای ورزشی و رشد ورزش قهرمانی کشور باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: با توجه به زیر ساخت های مناسب در ورزش استان، فوتبال همدان در سالیان اخیر میزبان مسابقات فوتبال و فوتسال کشوری و حتی آسیایی بوده است.