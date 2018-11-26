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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

لاله افتخاری خبر داد؛

اتحادیه ای با حضور خانواده شهدا ذیل مجمع تقریب ایجاد می شود

اتحادیه ای با حضور خانواده شهدا ذیل مجمع تقریب ایجاد می شود

لاله افتخاری گفت: اتحادیه ای را بنا خواهیم کرد تا بتوانیم در سطح بین المللی شهادت را به دنیا معرفی کرده و از حقوق آنها و خانواده های آنها دفاع کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری نماینده سابق مجلس با حضور در کمیسون فرزندان شهدا که عصر دیروز یکشنبه چهارم آذرماه همزمان با دومین روز از سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در هتل آزادی تهران برگزار شد گفت: ما 90 درصد با خواهران و برادران اهل سنت مشترکات داریم و باید آنها را تقویت کنیم.

وی افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری شهدا به جوامع اسلامی هویت می بخشند و پیاده روی اربعین نیز نشان داد که برادران اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر هستند و همواره راه شهدا در دل امتهای اسلامی زنده است.

افتخاری خاطرنشان کرد: باید شهدا را زنده دید و اعتقاد به حیات جاویدان آنها داشت؛ چراکه آنها در جوار پیامبر روزی می خورند و به فرموده قرآن کریم باید ادامه دهنده راه پدران شهید خود باشیم.

افتخاری در ادامه گفت: بنا به گفته شهید مطهری انبیا، اولیا، اوصیا و شهدا هدایتگر، الهام بخش و روشنگر جامعه هستند و ستارگانی هستند که راه را به ما نشان می دهند و ما باید شکرگزار این موهبتهای الهی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در صدد هستیم تا شهدا را در پرتو هدف والای خود به دنیا معرفی کنیم و به همین منظور اتحادیه ای را بنا خواهیم کرد تا بتوانیم در سطح بین المللی شهادت را به دنیا معرفی کنیم و از حقوق آنها و خانواده های آنها دفاع کنیم.

افتخاری تصریح کرد: این اتحادیه زیر مجموعه مجمع تقریب مذاهب است و در حلقه اول فرزندان شهدا و خانواده و طرفداران آنها و کسانی که طالب خون شهدا و راه آنها هستند؛ حضور دارند.

وی افزود: ساختار اتحادیه و هیئت امنای آن در حال تکمیل است و از فرزندان شهدای ایران و دیگر کشورها خواهند  بود.

افتخاری خاطرنشان کرد: اساسنامه این اتحادیه در حال تکمیل شدن است و پس از ثبت و امضا، شناسایی افراد آغاز می شود.

وی گفت: در مجمع عمومی یاید شورای مرکزی و دییرکل انتخاب شود و رسالت ما این است که با تببین هدف شهادت و با شناسایی فرزندان شهید و خانواده های آنان، از حقوقشان دفاع کنیم.

افتخاری درپایان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که در هرجایی که وحدت جهان اسلام به تصویر کشیده شود باعث خوف دشمن می شود لذا باید با استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف و بیان تجریبات و انطباق دادن مشترکات تجرببات و نیز فرهنگهای مختلف این اتحادیه را در سطوح بین المللی مطرح کنیم.

کد مطلب 4468425

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