به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی پیش از ظهر امروز در همایش اقتدار بسیجیان که به مناسبت هفته بسیج در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد اظهار داشت: دشمنان ما ۴۰ سال است که از انواع دسیسهها و ترفندها برای شکست نظام اسلامی بهره گرفته اند و با سرمایهگذاریهای بزرگ، نقشه براندازی جمهوری اسلامی را کشیده اند اما از آنجا که انقلاب اسلامی ما با عنایت خداوند خداوند متعال شکل گرفت، این برنامهها راه به جایی نخواهد برد.
وی عنوان کرد: در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، راهنماییهای امام خمینی (ره) و پس از آن، هدایتهای رهبر معظم انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را از ضربههای بیشمار دشمنان مصون نگاه داشت و مردم نیز با تبعیت از ولیفقیه، کمک کردند تا انقلاب به خوبی مسیر خود را طی کند.
حاجی صادقی خاطرنشان کرد: رهبری نظام و دشمنشناسی دقیق ایشان، عامل بسیار مهمی است که در طول این سالها توانسته انقلاب را از انواع گزندها حفظ کند و این نظام به سلامت از دشواریها عبور کرده است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: رهبری انقلاب با رهبریهای مقتدرانه خود تاکنون اجازه نداده کسی در مسیر انقلاب انحرافی ایجاد کند یا برای کشور تصمیمی بگیرد که خلاف آرمانهای نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه دشمنان نیز از نقش رهبری در استمرار انقلاب اسلامی به خوبی آگاه هستند، خاطرنشان کرد: همین آگاهی سبب شده تا از هر فرصتی برای حمله به رهبر انقلاب استفاده کنند و دشمنی خود را به نمایش بگذارند.
حاجیصادقی تاکید کرد: موفقیت رهبر انقلاب در هدایت کشور با وجود این همه دشمنی به خاطر ولایتپذیری ملت ایران است و این همان نکته ای است که هم رمز پیروزی انقلاب ما و هم تاکید ائمه معصومین است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف علمی، دفاعی، دینی، پژوهشی و ... افزود: این همه پیشرفت در حوزههای مختلف کشور فقط با تفکر ناب بسیجی و به دست جوانان مستعد این مرز و بوم رقم خورده و همه دنیا از این پیشرفتها در حیرت هستند.
وی بابیان اینکه بسیج مهمترین و فراگیرترین نهاد انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: بسیج اختصاص به گروه و قشر خاص ندارد و همه مردم ما را در برمیگیرد و بسیجی به واسطه ایمان قوی که دارد در راه دین و ولایت جان میدهد اما عزت خود را لکهدار نمیکند.
حاجی صادقی با اشاره به برخی ویژگیهای بسیجیان عنوان کرد: بسیجیان باید دشمن شناس باشند و با شناخت نیتهای شوم آنها، برای خنثی کردن توطئههایشان تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه لغزش فکری یکی از آسیبهایی است که اسلام را تهدید میکند، بیان کرد: بسیجی باید با کسب بصیرت و آگاهی از لغزشها دور باشد و همه تلاش خود را برای حرکت صحیح در مسیر انقلاب به کار گیرد.
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