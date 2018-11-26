نمایشگاه تصویرسازی ادیان توحیدی در موزه هنرهای دینی امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی(ع)، نمایشگاه تصویرسازی ادیان توحیدی با آثار هنرمندانی از کشورهای ایران، اوکراین، کرواسی، ایتالیا، روسیه، قزاقستان، ترکیه، تایوان و عراق در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شده است.

در این نمایشگاه ۶۵ اثر از ۲۷ هنرمند ایرانی، ۲۱ هنرمند خارجی و ۱۷ تن از استادان صاحب نام ایرانی و خارجی با موضوعات «بیان آموزه‌ها و تعالیم انبیا»، «نیکوکاری و نوع دوستی»، «دعا و نیایش» و «صلح و آشتی» به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون وحید چمانی، راحله جمعه پور، محمد علی بنی اسدی، مهنوش مشیری، جلال شباهنگی، کاترین شوآن، حسین خسـروجردی، فیروزه گل محمدی، حسن عامه کن، انطات علـی، علی عامه کن، مهکامه شعبانی، سمائه شـریفی، مهتاب فاضلی، ندا راثی، سحر خراسـانی، لیلی درخشانی، پیمان رحیمی زاده، مینا موسوی پور، ماریلینا ریادری، مارینا بکتوا، کاتیا تاراسوا، استیاند موری، زدنکو باسیک، الاکنمل جالیناکنمل، نلی باب، سم کیزیلتوک، علی بوذری، احمد حریمی، سیروس آقاخانی، روناک سادات مشیری، تایوآن تاسی، سید مصطفی کلانتری، حمید رضا بیدقی، آنیتا هاشمی مقدم، عطیه مرکزی، سید محمد مهدی طباطبایی، سید حسام الدین طباطبایی، نجوا عرفانی، حسن روح الامینی شرکت دارند.

نمایشگاه تصویرسازی ادیان توحیدی از ۳ آذر افتتاح و بازدید از ۵ آذر ماه تا ۲۶ دی ماه همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم(ص) از ساعت ۹ تا ۱۸ در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می شود.