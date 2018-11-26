آمادگی وزرای انگلیس برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزاری کابینه «ترزا می» در انگلیس درباره آمادگی برای خروج احتمالی بدون توافق از اتحادیه اروپا به توافق رسیدند.

به گفته سخنگوی دولت انگلیس، وزاری کابینه در جلسه امروز خود در لندن درباره انجام اقدامات و مقدمات لازم برای خروج احتمالی از اتحادیه اروپا بدون توافق با سران این اتحادیه به بحث و گفتگو پرداختند و در این مورد اجماع کاملی میان وزیران کابینه صورت گرفته است.

با این حال آن گونه که سخنگوی ترزا می اعلام کرده، توافق صورت گرفته میان نخست وزیر و سران اتحاددیه اروپا در مورد برگزیت، هنوز برای بحث و بررسی در پارلمان انگلیس آماده نشده و فرایندهای حقوقی برای ارائه و گفتگو بر سر آن در میان نمایندگان در حال آماده سازی است.

نشست سران اتحادیه اروپا روز یکشنبه ۲۵ نوامبر در بروکسل، برگزار و سرانجام توافق صورت گرفته درباره برگزیت بین این اتحادیه و دولت محافظه‌کار انگلیس تصویب شد.

با تصویب توافق برگزیت در نشست سران اتحادیه اروپا، این توافق دراختیار ترزا می قرار خواهد گرفت تا نخست وزیر انگلیس آن را در پارلمان (مجلس عوام) به تصویب نمایندگان برساند، هرچند امضای این توافق از سوی ترزا می با واکنش‌های انتقادی و مخالفت‌های گسترده‌ای در میان هر دو حزب انگلیس روبرو شده است.

مذاکرات رسمی برای خروج بریتانیا، از مارس ۲۰۱۷ آغاز شد و بر اساس توافق طرفین باید تا مارس ۲۰۱۹ پایان یابد.