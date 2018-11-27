کنگره ملی «امیرکبیر» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کنگره ملی «امیر کبیر» با هدف آشنایی بیشتر با ابعاد زندگی و سیره شخصیت واقف میرزامحمد تقی خان فراهانی(امیرکبیر)، نمودار ساختن زوایای پنهان شخصیتی ایشان، لزوم آشنایی و ارتباط بیشتر نسل جوان با حیات فکری سیاسی امیرکبیر و در نهایت الگوگیری از سیره شخصیتی این شخصیت بزرگ تاریخ ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراخوان نخستین کنگره ملی «امیرکبیر» را اعلام کرد.

علاقه مندان به شرکت در این کنگره تا ۳۰ بهمن ماه فرصت خواهند داشت تا آثار خود را از طریق سایت کنگره به آدرس سایت کنگره amirevaghf.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مراسم اختتامیه نخستین کنگره ملی امیر کبیر به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، اسفندماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی (۱۲۲۲-۱۲۶۸ق.) مشهور به امیرکبیر، صدراعظم‌ ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود، وی در دوره صدارت سه سال و سه ماه (۳۹ ماهه) خود، اصلاحاتی را در زمینه‌های آموزشی، اجتماعی و سیاسی ایران آغاز کرد. امیرکبیر دارُالفُنون را بنیان نهاد، مسجد و مدرسه دینی ساخت، وی که از مروجان فرهنگ وقف در زمان خودش محسب می‌شد، با دسیسه اطرافیان شاه از مقام خود برکنار و به کاشان تبعید شد و در حمام فین به دستور شاه به قتل رسید.