به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: اقدامات رذیلانه ادامه دارد؛ اما (رابرت) مولر (بازرس ویژه تحقیق درباره دخالت ادعائی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا) و تیم وی متشکل از دموکرات های عصبانی تنها به یک سوی ماجرا نگاه می کنند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: باید صبر کرد تا وقتی که مشخص شود آن ها چقدر وحشتناک و مغرضانه با افردا برخورد می کنند، به نحوی که به دلیل ممانعت از دروغ گوئی آن ها زندگیشان را نابود می کنند.

وی در ادامه افزود: رسانه های منتشرکننده اخبار جعلی از مولر یک قدیس می‌سازند؛ در حالیکه واقعیت برعکس این ماجرا است. با نگاه یک‌سونگرانه وی، او ضربه سنگینی را به نظام حقوق جزا وارد می آورد.

این در حالیست که «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی پیشتر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس اعلام کرده است: منتظر (رابرت) مولر هستیم. اجازه دهید مولر کارش را انجام دهد. هیچ یک از جمهوری‌خواهان در سنا کاری برای متوقف ساختن این تحقیقات انجام نداده‌ اند.

وی در ادامه افزود که برخی شواهد و مدارک درباره مداخلاتی در کارزار انتخاباتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این کشور وجود دارد؛ اما وی ترجیح می‌ دهد منتظر بررسی‌ های بازرس ویژه تحقیق درباره دخالت ادعائی مسکو در این انتخابات بماند.

این درحالیست که «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی یکشنبه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن اعلام کرده بود که اگر ترامپ، «رابرت مولر» بازرس ویژه تحقیقات دخالت ادعائی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی این کشور را اخراج کند، مقدمه پایان ریاست جمهوری وی خواهد بود.

سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی ادامه داد: به نظر من هیچ دلیلی برای اخراج «رابرت مولر» وجود ندارد. به عنوان یک جمهوریخواه، به همه مردم آمریکا قول می دهم که مولر بدون هرگونه دخالتی به کار خود ادامه خواهد داد.

گفتنی است، به دنبال افشای تصمیم یک سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون برکناری «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعائی روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری این کشور، هشتم بهمن ماه سال گذشته دو قانونگذار آمریکائی در اظهاراتی اعلام کرده بودند که به دنبال تصویب طرحی در کنگره هستند که بر اساس آن ترامپ دیگر اختیاری برای برکناری وی نداشته باشد.

بر این اساس، «سوزان کالینز» (Susan Collins) و «لیندسی گراهام» (Lindsey Graham) دو سناتوری بودند که اعلام کردند از گزارش های منتشره درباره درخواست ترامپ از وکیل کاخ سفید برای همکاری با مقامات وزارت دادگستری این کشور پیرامون اخراج بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعائی روسیه در انتخابات دو سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا ابراز نگران و ناراحت هستند.