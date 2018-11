«کتاب سبز» بهترین فیلم سال شد/ پل شریدر به اسکار چشمک زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هیات ملی نقد (National Board of Review) روز سه شنبه ۲۷ نوامبر (۶ آذر) فهرست برندگان سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد. «کتاب سبز» با بازی ویگو مورتنسن به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد.

با اعلام فهرست برندگان هیات ملی نقد در آمریکا، جایزه بهترین فیلم سال به «کتاب سبز» ساخته پیتر فارلی با بازی ویگو مورتنسن و ماهرشالا علی رسید. بدین ترتیب با توجه به جایزه انتخاب مردمی جشنواره تورنتو و نیز کسب این جایزه، «کتاب سبز» را از همین امروز می توان یکی از شانس های اصلی دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال قلمداد کرد.

از دیگر جوایز مهم امسال می توان به جایزه بهترین کارگردانی اشاره کرد. این جایزه را بردلی کوپر برای «ستاره ای متولد شده است»؛ نخستین فیلمش در جایگاه کارگردان به دست آورد. «ستاره ای متولد شده است» با کسب سه جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل مرد موفق ترین فیلم جوایز امسال لقب گرفت.

یکی دیگر از جوایز مهم امسال به پل شریدر فیلمنامه نویس چیره‌دست آمریکایی رسید و شریدر جایزه بهترین فیلمنامه اصلی را برای فیلم «اولین اصلاح شده» کسب کرد. با توجه به جایزه بهترین فیلمنامه گاتهام که روز گذشته به شریدر رسید به نظر می رسد سرانجام خالق شاهکارهای «راننده تاکسی» و «گاو خشمگین» نامزد جایزه اسکار شود و البته حتی این جایزه را با خود به خانه ببرد.

در سال های اخیر فیلم های «پست»، «منچستر بای دسی» و «مکس دیوانه: جاده خشم» جایزه بهترین فیلم را به دست آورده بودند.

مراسم اعطای جوایز هیات ملی نقد در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۸ دی) در شهر نیویورک برگزار می‌شود.

فهرست کامل برندگان جوایز هیات ملی نقد سال ۲۰۱۸ بدین شرح است:

بهترین فیلم: «کتاب سبز/Green Book»

بهترین کارگردانی: بردلی کوپر برای «ستاره ای متولد شده است/A Star Is Born»

بهترین بازیگر نقش اول مرد: ویگو مورتنسن برای «کتاب سبز/Green Book»

بهترین بازیگر نقش اول زن: لیدی گاگا برای «ستاره ای متولد شده است/A Star Is Born»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: سام الیوت برای «ستاره ای متولد شده است/A Star Is Born»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: رجینا کینگ برای «اگر بیل استریت زبان داشت/If Beale Street Could Talk»

بهترین فیلمنامه اصلی: پل شریدر برای «اولین اصلاح شده/First Reformed»

بهترین فیلمنامه اقتباسی: بری جنکینز برای «اگر بیل استریت زبان داشت/If Beale Street Could Talk»

بهترین انیمیشن بلند: «شگفت انگیزان ۲/Incredibles 2»

بهترین بازیگر نوظهور: توماسین مک‌کنزی برای «هیچ ردی باقی نگذار/Leave No Trace»

بهترین کارگردان فیلم اولی: بو برنهام برای «کلاس هشتم/Eighth Grade»

بهترین فیلم خارجی: «جنگ سرد/Cold War» از کشور لهستان

بهترین فیلم مستند: «آربی‌جی/RBG»

بهترین گروه بازیگری: «آسیایی های خرپول/Crazy Rich Asians»

جایزه تاریخ سینمای ویلیام کی اورسون: «آن سوی باد/The Other Side of the Wind» ساخته اورسن ولز به همراه «وقتی من مُردم آن ها عاشقم خواهند شد/They’ll Love Me When I’m Dead» ساخته مورگان نویل که مستندی است درباره ساخت فیلم «آن سوی باد»

جایزه آزادی بیان هیات ملی نقد: «۲۲ جولای/22 July» و «بر شانه هایش/On Her Shoulders»

۱۰ فیلم برتر سال (به ترتیب الفبای انگلیسی)

«تصنیف باستر اسکروگز/The Ballad of Buster Scruggs»

«پلنگ سیاه/Black Panther»

«هرگز می توانی مرا ببخشی؟/?Can You Ever Forgive Me»

«کلاس هشتم/Eighth Grade»

«اولین اصلاح شده/First Reformed»

«اگر بیل استریت زبان داشت/If Beale Street Could Talk»

«بازگشت مری پاپینز/Mary Poppins Returns»

«مکانی ساکت/A Quiet Place»

«روما/Roma»

«ستاره ای متولد شده است/A Star Is Born»

۵ فیلم خارجی برتر سال (به ترتیب الفبای انگلیسی)

«سوختن/Burning» از کره جنوبی

«بازداشت/Custody» از فرانسه

«گناهکار/The Guilty» از دانمارک

«شاد مثل لازارو/Happy as Lazzaro» از ایتالیا

«دزدان فروشگاه/Shoplifters» از ژاپن

۵ مستند برتر سال (به ترتیب الفبای انگلیسی)

«جنایت+مکافات/Crime + Punishment»

«فری سولو/Free Solo»

«مراقب فاصله بودن/Minding the Gap»

«سه غریبه همسان/Three Identical Strangers»

«همسایه من نخواهی شد؟/?Won’t You Be My Neighbor»

۱۰ فیلم مستقل برتر سال (به ترتیب الفبای انگلیسی)

«مرگ استالین/The Death of Stalin»

«تکیه بر پیت/Lean on Pete»

«هیچ ردی باقی نگذار/Leave No Trace»

«نیمه دهه ۹۰/Mid90s»

«پیرمرد و تفنگ/The Old Man & the Gun»

«سوارکار/The Rider»

«جستجو/Searching»

«ببخشید مزاحم شدم/Sorry to Bother You»

«ما حیوانات/We the Animals»

«تو هرگز واقعا اینجا نبودی/You Were Never Really Here»

هیات ملی نقد در سال ۱۹۰۹ تنها ۱۴ سال پس از تولد سینما به وجود آمد. نخستین دوره اهدای جوایز سالانه این هیات که یکی از تاثیرگذارترین ها در فصل جوایز است در سال ۱۹۳۲ برگزار شد. در آن سال فیلم «من یک فراری از دست زنجیر شده ها هستم» جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

در طول این چند دهه فیلم های مهمی چون «در یک شب اتفاق افتاد»، «خوشه های خشم»، «همشهری کین»، «سانست بلوار»، «دربارانداز»، «مردی برای تمام فصول»، «گاندی»، «سکوت بره ها»، «پالپ فیکشن» و «محرمانه لس آنجلس» توانسته اند موفق به کسب جایزه بهترین فیلم هیات ملی نقد شوند.