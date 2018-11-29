محمدرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد پرسپولیس در هفته ای گذشته افزود: مشکلاتی که برای پرسپولیس از لحاظ خرید بازیگن به وجود آمد باید نتایج دیگری را برای این تیم رقم می زد. اما شما دسدید که محرومیت پرسپولیس از سوی فیفا برای دو پنجره نقل و انتقالاتی هیچ مشکلی در ورند نتیجه گیری این تیم به وجود نیاورد. عملکرد فوق العاده پرسپولیس در آسیا باعث شده تا حالا انتظارات از این تیم خیلی بالا برود.

عضو سابق هیات مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: محرومیت پرسپولیس موردی بود که نمی توان کسی را مقصر اصلی دانست و تقصیرها را گردن او انداخت. به نظرم رفتار برانکو ایوانکوویچ به عنوان یک مربی حرفه ای توانست روش جدیدی از مدیریت بحران را نشان دهد.

وی درباره حضور سرمربی کروات در راس کادرفنی سرخپوشان افزود: بودن برانکو بزرگترین امتیاز پرسپولیس در چنین حال و روزی است. او تنها کسی بود که هرگز نگفت پرسپولیس کمبود بازیکن دارد و به مشکل می خورد.

زادمهر با اشاره به بازی حساس پرسپولیس و ماشین سازی تبریز افزود: به نظرم کادرفنی پرسپولیس صبوری می کند تا نیم فصل برسد. او یکی از جنتلمن ترین هاست که در بدترین شرایط ممکن هم نگفت بازیکن ندارم. همه درباره بی بازیکنی پرسپولیس صحبت می کنند جز برانکو.

بازیکن اسبق پرسپولیس درباره شرایط نه چندان مناسب بازیکنانی که در ابتدای فصل از پرسپولیس جدا شدند تصریح کرد: بحث وحید امیری و صادق محرمی با بقیه آنهاخیلی فرق می کند. به نظرم بقیه بازیکنان باید خیلی زحمت بکشند تا دیده شوند. آنها باید تلاش بیشتری کنند و توانایی های خود را در باشگاه های جدیدشان نشان دهند.

وی درباره اینکه آیا پرسپولیس نیاز به تقویت در نیم فصل دارد یا خیر تاکید کرد: این مساله موضوعی است که کادرفنی باید درباره اش اظهارنظر کند. اما من معتقدم برانکو ایوانکوویچ توانایی ساختن بازیکن حرفه ای را دارد. او باید به بازیکن سازی اش ادامه دهد.

عضو اسبق هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره احتمال تغییر مدیرعاملی باشگاه به دلیل بازنشسته بودن گرشاسبی گفت: یکی از دلایل موفقیت پرسپولیس ثبات مدیریتی بوده است. امیدوارم شرایط طوری پیش برود که ثبات مدیریت به وجود بیاید و این تیم بتواند نتایج خوبش را همچنان ادامه دهد.