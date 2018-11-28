مراسم معارفه مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه حجت الاسلام محمدحسین کبیریان، مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان تهران امروز با حضور حجت الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه علمیه برادران استان تهران، حجت الاسلام سیدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران و مسئولان و مدیران مدارس علمیه خواهران استان تهران در حوزه علمیه «رفیعه المصطفی» برگزار شد.

در جریان این مراسم حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی با اشاره به اینکه تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است، تأکید کرد: تربیت علمی و دینی بانوان بهترین فرصت برای انقلاب و کشور است و تربیت بانوان عالمه باید از مهمترین اهداف حوزه‌های علمیه خواهران باشد.

وی در ادامه افزود: آنچه که باید در حوزه‌های علمیه کمرنگ شود، مدرک‌گرایی است، زیرا این موضوع منزلت علمی طالب علم را کاهش می‌دهد.

در ادامه، حجت الاسلام بهجت‌پور، مدیر حوزه علمیه خواهران کشور با اشاره به تعداد فارغ التحصیلان و شاغلین به تحصیل در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور افزود: ۴۹ هزار فارغ التحصیل از حوزه‌های علمیه خواهران داریم و حدود ۱۰۰ هزار خواهر در حوزه‌های علمیه خراسان، جامعه الزهرا و در۵۰۰ مدرسه علمیه سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه بیان کرد: حوزه های علمیه برادران و خواهران دو بال رشد و ارتقای اندیشه دینی، مذهبی و انقلابی کشور هستند و این دو جریان باید در کنار یکدیگر حق دینی مردم را به نتیجه برسانند.

حجت الاسلام کبیریان مدیر جدید حوزه علمیه خواهران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه کادرسازی و تربیت نیرو از برنامه‌های مهم حوزه علمیه خواهران استان تهران است، اظهار داشت: حوزه‌های علمیه خواهران را باید بانوان اداره کنند و ما از استعدادها و تجارب مدیران مدارس علمیه استان نهایت استفاده و بهره را در راستای تعالی حوزه علمیه خواهران استان تهران خواهیم برد.

در پایان این مراسم از زحمات ۷ ساله حجت الاسلام والمسلمین آقامیری تقدیر و تشکر شد.