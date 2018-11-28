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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

حوزه‌ علمیه خواهران قدرت تدوین دانشهای ویژه بانوان را داشته باشد

حوزه‌ علمیه خواهران قدرت تدوین دانشهای ویژه بانوان را داشته باشد

مدیر حوزه علمیه خواهران گفت: حوزه‌ علمیه خواهران باید قدرت تدوین دانشهای ویژه بانوان را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور امروز در مراسم معارفه مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان تهران با اشاره به سه رویکرد مهم حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: حوزه‌های علمیه خواهران در مقایسه با حوزه‌های علمیه برادران در تقسیم کار از جهت مخاطبین باید مسائل ویژه زنان را در کلیه رشته‌ها شناسایی و مسائل مشترک را در تطبیق با روحیات و جامعه زنان پیاده کنند.

وی در ادامه افزود: حوزه‌های خواهران باید قدرت تدوین دانش‌های ویژه زنان را داشته باشند تا بتوانند هویت زنانه را به حوزه‌های علمیه خواهران ببخشند.

وی افزود: حوزه های علمیه برادران و خواهران دو بال رشد و ارتقای اندیشه دینی، مذهبی و انقلابی کشور هستند و این دو جریان باید در کنار یکدیگر حق دینی مردم را به نتیجه برسانند.

بهجت‌پور با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان تهران به عنوان پایتخت کشور اظهار داشت: شاهراه ارتباطی امور مختلف کشور از جمله مسائل دینی و انقلابی استان تهران است. اگر حوزه‌های علمیه خواهران در استان تهران به خوبی مدیریت شود، می‌تواند به عنوان سرشبکه تاثیرگذار در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر در امور دینی و انقلابی باشد و انتظار هست که این دستگاه به خوبی بتواند اولاً تهران را به خوبی اداره کند و ثانیاً نقش الگویی و تاثیرگذار در بدنه حوزه خواهران در سراسر کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه حوزه علمیه خواهران استان تهران باید به سمت گفتمان‌سازی در مباحث علمی و پژوهشی حرکت کند، گفت: پژوهشگاه‌ها و مراکز تولید دانش و اندیشه و گفتمان‌سازی باید از لحاظ علمی در تهران بجوشد تا کشور به حرکت دربیاید.

کد مطلب 4470996

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