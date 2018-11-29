الحاق دو زیر دریایی کلاس غدیر به ناوگان نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی صبح پنجشنبه در مراسم الحاق دو زیردریایی غدیر در منطقه یکم امامت نداجا با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش نقش تعیین کننده ای در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرد، اظهار داشت: رژیم بعثی عراق در هشت سال دفاع مقدس گمان می کرد با کمترین زمان می تواند جشن پیروزی خود را در پایتخت برگزار کند اما نیروهای دریایی در همان ابتدای جنگ توانستند به مدت ۳۴ روز نیروهای عراقی را در پشت دروازه های خرمشهر نگه دارد.

خانزادی با بیان اینکه اکنون ۴۰ سال است که تحریم ها بر ملت ایران وارد شده است، عنوان کرد: با تمام تحریم هایی که دشمن بر ایران وارد کرده است هیچ گاه با کمبود و بحران مواجه نشدیم و توانستیم در عرصه های مختلف پیروز و سربلند باشیم.

وی به توطئه های دشمنان در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: انحراف یا توقف مسیر انقلاب ایران، هدف مستکبران از چهل سال پیش تا امروز است، اما با تدابیر مقام معظم رهبری و امام راحل هرچه جلو آمدیم ریشه‌های انقلاب محکم‌تر و مردم منسجم‌تر شدند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در ۳۱ شهریور ۵۹ استکبار جهانی یک جنگ نیابتی را از طریق رژیم بعثی عراق علیه ایران اسلامی آغاز کرد. پشت پرده این جنگ، یک جنگ بسیار بزرگ ایدئولوژیک و اقتصادی بود.

وی اضافه کرد: آن زمان همه کشورهایی که در منطقه ما تحت‌الحمایه استکبار جهانی بودند، پشت سر ارتش بعثی قرار گرفتند، آنها خیال می‌کردند با توجه به انقلاب تازه رخ داده در کشور، ساختارها و نهادهای ایران علی‌الخصوص در بخش نظامی با تغییرات زیادی مواجه بوده و هنوز توانایی لازم را به دست نیاورده است. دشمن بعثی خیال می‌کرد یک روزه می‌تواند خرمشهر و آبادان را تصرف کند و سه روزه خوزستان را اشغال کند اما شور و شعور رزمندگان ما این اجازه را به آنها نداد.

وی با بیان اینکه امروز مناطق دریایی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، اظهارداشت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از نیروهای دریایی قدرتمند ارتش و سپاه برخوردار است که به طور همزمان و در تعامل یا هم امنیت مناطق دریایی کشور را در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان برقرار می کنند.

دریادار خانزادی با بیان اینکه ناوهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن و به منظور حمایت از کشتی ها در مقابل حملات دزدان دریایی حضور داشتند، اظهارداشت: ۵۷ ناوگروه ایران در منطقه اقیانوس هند حضور داشتند یعنی به طور میانگین هر ساله ۶ ناوگروه به این منطقه اعزام می شد. بنابراین باید گفت تحریم برای ایران شوخی است.

وی خاطرنشان کرد: دهه سوم انقلاب دهه ساخت شناورهای رزمی و تجهیزات نظامی سطحی و زیرسطحی است. در این دهه شاهد نمود خودکفایی در تسلیحات نظامی و رزمی هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: فرآیند ساخت و ساز تجهیزات و ادوات که سالهاست در نیروی دریایی آغاز شده و وزارت دفاع به خوبی از آن حمایت می کند، به صورت سریالی ادوات مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهد.

دریادار خانزادی اظهارداشت: زمان الحاق ناوشکن جماران به ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسلامی غیر از کشورها باور این تکنولوژی و توانمندی را در ایران نداشتند. برایشان سخت بود قبول کنند که ایران توانایی ساخت ناوشکن با قابلیت حمل بالگرد و شلیک انواع موشک های پیشرفته را داشته باشد.

وی با اظهار اینکه ساخت ناوشکن اول کمی زمان برد اما فروندهای بعدی سرعت پیدا کرد، ابرازداشت: در ادامه ناوشکن جماران که از کلاس ناوشکن های موج هستند، ناوشکن سهند به زودی به نیروی دریایی جمهوری اسلامی تحویل خواهد شد و این ناوشکن به دست صنعتگران نیروی دریایی ساخته شده و کاملا بومی است.

به گفته امیردریادار خانزادی، ناوشکن سهند قابلیت حمل بالگرد و انواع تجهیزات و تسلیحات را دارد و بدنه این ناوشکن با سایر ناوشکن ها تفاوت دارد و کمک می کند که بازتاب راداری کمتری داشته باشد و در مجموع رانش آن کمی تغییرات ایجاد شده است.

وی افزود: علاوه بر ناوشکن سهند، اولین زیردریایی بومی کلاس فاتح را خواهیم داشت که طی ماه های آینده به نیروی دریایی ملحق خواهد شد. فاتح برای تهدیدات فرامنطقه‌ای یک سوپرایز و غافلگیری خواهد بود و منتظر الحاق این زیردریایی به نیروی دریایی جمهوری اسلامی باشند.

امیردریادار خانزادی تاکید کرد: امروز این ظرفیت را داریم که در بازه زمانی کمتر از دو سال ناوشکن بسازیم و تلاش می کنیم به زیر یک سال کاهش دهیم و قطعا ناوگان نظامی بومی ایران به طور صد در صدی در داخل ایران ساخته می شود.