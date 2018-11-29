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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

در مرکز علم و تمدن اسلامی؛

دوره تربیت پژوهشگر تاریخ تحلیلی اسلام برگزار می‌شود

دوره تربیت پژوهشگر تاریخ تحلیلی اسلام برگزار می‌شود

هشتمین دوره جامع «اولی الابصار؛ تربیت پژوهشگر تاریخ تحلیلی اسلام» با تدریس محمد حسین رجبی دوانی و حامد کاشانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مرکز علم و تمدن دانشگاه جامع امام حسین(ع) هشتمین دوره جامع «اولی الابصار؛ تربیت پژوهشگر تاریخ تحلیلی اسلام» ویژه برادران دانشجو و طلبه برگزار می شود.

تدریس این دوره برعهده محمدحسین رجبی دوانی و حجت الاسلام والمسلمین حامد کاشانی است.

محورهای مورد بحث در این دوره شامل شناخت منابع ماخذ تاریخی اسلام، روش‌های پژوهش در تاریخ اسلام، بررسی و تحلیل مقاطع حساس تاریخ اهل بیت(ع) مانند رسالت نبی اکرم(ص)، امامت و خلافت امام علی(ع)، صلح امام حسن(ع)، قیام امام حسین(ع)، تاریخ خلافت و خاندان‌های حاکم مانند خلفای راشدین، امویان، عباسیان، فاطمیان، کلیات تمدن مسلمانان: آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران قبل اسلام، آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی، فراز و فرود تمدن در جوامع اسلامی است.

علاقه‌مندان تا ۱۲ آذرماه می‌توانند جهت ثبت‌نام اولیه این دوره و دعوت به مصاحبه مشخصات خود را شامل «نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، رشته و مقطع تحصیلی، نام حوزه یا دانشگاه محل تحصیل» را به همراه عبارت «اولی الأبصار» به شماره ۵۰۰۰۲۸۳۸۱۶ پیامک کنند.

مکان برگزاری کلاس‌های دومین دوره جامع اولی الابصار واقع در تهران تقاطع خیابان حافظ و خیابان طالقانی، مرکز علم و تمدن اسلامی است.

کد مطلب 4471183

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