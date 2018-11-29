به گزارش خبرنگار مهر، با حضور دبیر هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دو نشست کمیته دستگاهی و جلسه هم اندیشی نظریه پردازی و ارتقای علوم انسانی در صبح و عصر سه شنبه ۶ آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

بر اساس این گزارش در جلسه کمیته دستگاهی نظریه پردازی دانشگاه اصفهان با رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، گزارش عملکرد مرکز نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان در سال های ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ ارائه گردید.

بر اساس این گزارش، مرکز نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان از بدو تاسیس و به ویژه در چند سال اخیر اقدامات و تلاش های فراوانی در راستای رونق بخشی به حرکت نوین و ارزنده علمی و فرهنگی کرسی های نظریه پردازی انجام داده است که حاصل آن برگزاری ۱۰ کرسی ترویجی و ۴ کرسی تخصصی و ۲ نشست در این سال تحصیلی، انتشار دستاوردها و نتایج کرسی ها، در نظر گرفتن محرک ها و مشوق های مناسب، تدوین آیین نامه های لازم، راه اندازی سامانه مدیریت نظریه ها در سامانه نگین پژوهش ۲، تدوین طرح پژوهشی بررسی تطبیقی کرسی‌های نظریه پردازی در ایران و سایر کشورها جهت بررسی در شورای عالی انقلاب و مراکز مربوطه، تأمین امکانات و بودجه های لازم و ... بوده است.

پس از ارائه این گزارش، حجت الاسلام خسروپناه نیز با تشکر از مسئولان دانشگاه اصفهان بابت برگزاری این نشست گفت: در ابتدا لازم می دانم از رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر طالبی و همچنین معاونت پژوهشی و همکاران مرکز نظریه پردازی این دانشگاه تشکر و قدردانی نمایم که موجبات این نشست را فراهم آوردند.

خسروپناه ادامه داد: دانشگاه اصفهان یکی از مراکز علمی پیشتاز و موفق در حوزه برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ترویجی است که انشاله در آینده شاهد موفقیت های بیشتری از این مجموعه باشیم گزارش بسیار خوبی از جانب این دانشگاه ارائه شد که نشان دهنده تلاشها و باور مجموعه مدیریتی این مرکز علمی نسبت به بحث کرسی ها است.

عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: در دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی نیز تا کنون بیش از ۲۵۰۰ کرسی ترویجی و ۴۲ کرسی موفق به ثبت رسیده که از این بین ۱۷ نظریه، ۲۱ نوآوری و ۴ نقد بوده است که در همایش ملی کرسی های نظریه پردازی از اساتیدی که در این دوسال اجلاسیه های موفق داشته اند قدردانی خواهد شد.دبیرخانه علی رغم تمامی مشکلات مالی که دارد در بحث حمایتهای ستادی از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد و هرگونه کمکی که دانشگاه ها نیازمند آن باشند پاسخ خواهد داد.

همچنین در جلسه هم اندیشی نظریه پردازی و ارتقای علوم انسانی که با حضور صاحبنظران و نظریه پردازان و اساتید علوم انسانی و معارف دینی در تالار رزمجو ساختمان مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار شد در خصوص راهبردهای دستیابی به مرجعیت علمی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در حوزه علوم انسانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر اساس این طرح که به استناد طرح جامع دانشگاه اصفهان، مبنی بر قرار گرفتن دانشگاه اصفهان جزو سه دانشگاه برتر کشور، با مرجعیت علمی در جهان اسلام و پنج دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی جهانی تا سال۱۴۰۴ تدوین شد، مقرر گشت تا این دانشگاه در حوزه ی علوم انسانی در بخشهای مختلفی نظیر هیات علمی، گروههای آموزشی، متون درسی، رشته های علمی تعداد دوره ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هدفمند کردن پایاننامه ها و به ویژه رساله های دکتری، آیین نامه های ترفیع و ارتقا و غیره، اقداماتی انجام صورت دهد.

برای مرجعیت علمی چهار بعد نظریه پردازی، اخلاق علمی، آثار علمی و تعامل و تاثیرگذاری علمی دیده شده که در بعد نظریه پردازی بر نقد علمی، نوآوری و ارائه نظریه تاکید شده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضای جلسه با اشاره به قابل دستیابی بودن این طرح بر ابعاد مختلف آن و شیوه های دستیابی به آن بحث و تبادل نظر کردند.