کنترل مفاسد اقتصادی در خراسان جنوبی با رصد اقدامات مؤسسات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع صبح پنج شنبه در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری همایش فرماندهان انتظامی خراسان جنوبی در گام اول تبیین عملکرد مجموعه از ابتدای سال جاری است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: در گام دوم مأموریت ها و موضوعات ضروری تا پایان سال مورد بررسی قرار می گیرد.

شجاع در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر پیرامون دستگیردی اختلاسگران میلیاردی در خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری مورد ذکر شده، تنها اختلاس در خراسان جنوبی بوده که پرونده آن در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: کنترل وضعیت مفاسد اقتصادی در خراسان جنوبی با رصد اقدامات و فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مراکز مشابه انجام شده و در این زمینه به عموم مردم اطلاع رسانی می شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از مأموریت های مهم نیروی انتظامی همکاری با نهادهایی چون قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: همانطور که در کشور موضوع مفاسد اقتصادی با جدیت رصد می شود در خراسان جنوبی نیز متولیان امر مسئولیت های خود در این زمینه را به درستی انجام می دهند.

شجاع افزود: حتی در مقطعی که بحران بازار سکه و ارز و احتکار در کشور وجود داشت، با همکاری نیروی انتظامی و مجموعه های مرتبط با صنعت و معدن استان شاهد کمترین تنش در بازار خراسان جنوبی بودیم.