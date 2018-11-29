کاهش ۳۰۰ واحد آموزش عالی با مصوبه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی وزارت علوم، آیین معارفه ریاست دانشگاه اردکان با حضور حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

حسین سیمایی صراف در این مراسم، گفت: دانشگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد آموزش در کشور ما با یک تأخیر طولانی نسبت به سایر کشورهای دنیا تأسیس شد و از ابتدای شکل‌گیری تاکنون که دوره توسعه دانشگاه است با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است.

وی افزود: یکی از دلایل این فراز و نشیب‌ها این بوده است که دانشگاه در کشور ما توسط دولت‌ها تأسیس‌شده‌اند و مجبور هستند که در چارچوب سیاست‌های دولت حرکت کنند درحالی‌که نهاد دانشگاه در کشورهای دیگر از دل دولت بیرون نیامده است. دانشگاه باید مستقل و خودکفا شود تا بتواند قوی‌تر و مؤثرتر به کشور و جامعه خدمت کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دانشگاه سه مأموریت آموزش، پژوهش و پرورش را بر عهده دارد. دانشگاه‌های ما در بعد آموزش سابقه خوبی دارند. دانشگاه‌ها در دو دهه اخیر با رشد نا گسیخته و ناموزونی روبرو بوده‌اند که نیاز به ساماندهی دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: در سال ۱۳۸۴ تعداد ۷۵ مؤسسه غیردولتی آموزشی وجود داشت که در سال ۱۳۹۲ علیرغم فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم با رشد پنج برابری به ۳۵۲ مؤسسه افزایش یافت.

سیمایی صراف افزود: کشور ایران هم‌اکنون در مقایسه با کشور چین با آن وسعت و جمعیت فراوان ازنظر تعداد دانشگاه برابری می‌کند. ۲۸۰۰ واحد دانشگاهی در ایران وجود داشت که با مصوبه دولت حدود ۳۰۰ واحد کاهش‌یافته است. ما در انجام مأموریت اول به لحاظ کمی رشد کافی داشته‌ایم و باید به مرحله کیفیت وارد شویم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با برشمردن پتانسیل های عظیم منطقه یزد و اردکان اظهار امیدواری کرد: مجموعه آموزش عالی استان در حل چالش ها و برآورده کردن موانع توسعه الگویی برای سایر دانشگاه های کشور باشد.

سیمایی صراف، در پایان از خدمات دکتر علی نصیری طوسی رئیس سابق دانشگاه اردکان تشکر و قدردانی کرد و برای رئیس جدید خانم فاطمه بهجتی اردکانی آرزوی موفقیت کرد و پیام وزیر علوم را به رئیس جدید دانشگاه اردکان تقدیم کرد.