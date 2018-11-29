ترافیک سنگین در آزادراه و محور قدیم تهران-قم

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: در برخی مقاطع محور تهران- رباط کریم شاهد ترافیک سنگین هستیم.

محمودی در ادامه افزود: در ابتدای آزادراه تهران- قم و نیز ابتدای محور قدیم تهران - قم و نیز محدوده پل بزرگراه آزادگان تا بهشت زهرا (س) حجم خودروها بالا رفته و شاهد ترافیک سنگین هستیم و تردد در سطح این دو محور نیز نیمه سنگین است.

وی ترافیک در محورهای دیگر غرب استان تهران از جمله محور ساوه - تهران را نیز پر حجم خواند و بیان داشت: این ترافیک در بخشی از محور ملارد- کرج که در استان تهران قرار دارد، نیز سنگین است.

محمودی با اشاره به ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در این محورها باید از تعجیل و شتاب زدگی خودداری کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.